I candidati di +Europa, Azione e Oso

Si muove l’asse centrista in vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo. La coalizione guidata dal candidato a sindaco Fabrizio Ferrandelli prepara la strategia da porre in essere sul territorio, iniziando la scelta dei candidati alla presidenza di Circoscrizione e delle relative liste a sostegno. Un compito decisamente più semplice per il gruppo composto da Oso, +Europa ed Azione rispetto al confronto ancora in essere all’interno delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra.

La scelta in I Circoscrizione

Questione chiusa in I Circoscrizione dove, per sfidare l’uscente Massimo Castiglia e la relativa controparte del centrodestra (al momento il favorito rimane Daniele Ruvolo), il candidato dell’asse centrista ha scelto il profilo di Aida Faraone, molto vicina a Maria Italiano e a Marco Di Giovanni, candidati nella prima lista della coalizione. Nella vita psicoterapeuta, Aida Faraone ha lavorato all’interno del mondo dell’associazionismo del centro storico. Fra i cavalli di battaglia figura sicuramente la richiesta di sospensione del provvedimento relativo alla Ztl, fortemente voluta dall’assessore Giusto Catania.

In II scelto un sindacalista

Se la prima circoscrizione rappresenta comunque un territorio abbastanza delimitato, discorso ben diverso riguarda l’area della seconda circoscrizione. La zona est del capoluogo siciliano conta al suo interno diverse periferie, distribuite su un’ampia fetta di territorio. Una zona sulla quale il centrosinistra ha scelto il nome di Pasquale Tusa, contrapposto al profilo del centrodestra, ancora oggi conteso da varie compagini politiche. In questo caso, Ferrandelli invece ha deciso di puntare sul nome di Cosimo Galioto, sindacalista all’interno degli autoferrotranvieri e impegnato nel mondo dell’associazionismo sportivo.

Sulla IV Ferrandelli conferma Tuzzolino

Pochi dubbi in IV Circoscrizione, dove il candidato a sindaco di +Europa-Oso-Azione ha optato per Nino Tuzzolino. Consigliere uscente da questa consiliatura, l’esponente di +Europa si è mosso insieme all’attuale presidente Silvio Moncada sul fronte della cura del verde. In particolare, sul recupero dell’area del parco Ninni Cassarà. Una personalità conosciuta all’interno dei quartieri della IV Circoscrizione, dove al momento le due grandi coalizioni devono trovare una sintesi sui nomi da proporre alla presidenza.

La sintesi in VI ed VIII Circoscrizione

Certezze espresse anche in VI Circoscrizione, dove Fabrizio Ferrandelli ha deciso di proporre il nome di Alessandro Azzimati, già consigliere in passato ed esperto del territorio. Un uomo di esperienza politica come lo è anche Lorenzo Romano, candidato alla presidenza dell’VIII Circoscrizione. Consigliere uscente dall’attuale consiliatura, Romano è stato eletto cinque anni fa proprio nelle liste de “I Coraggiosi” insieme proprio allo stesso Fabrizio Ferrandelli.

Riflessione su III, V e VII

Alone di mistero invece per quanto riguarda le nomine in III, V e VII, dove il candidato a sindaco preferisce mantenere le carte coperte. “I nomi li abbiamo ma per il momento ci prendiamo un pò di tempo prima di annunciarli”, ha dichiarato lo stesso Ferrandelli.