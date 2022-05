Coincidenza di appuntamenti sportivi e politici

Sarà un 12 giugno di fuoco per i cittadini di Palermo, e non solo per le temperature estive. Da un lato, si è concretizzata la finale di ritorno dei playoff di Serie C che vedrà coinvolta la compagine di Silvio Baldini, chiamata a giocarsi un posto nella cadetteria contro il Padova; dall’altro ci sono le elezioni amministrative che rinnoveranno gli organi politici di Palazzo delle Aquile. La seconda domenica di giugno sarà quindi una giornata decisamente intensa, con un doppio impegno non solo per i palermitani, ma soprattutto per le istituzioni e per i tutori dell’ordine pubblico.

I rosanero sfideranno il Padova

Sul fronte sportivo, gli uomini di Silvio Baldini hanno guadagnato l’accesso alla doppia sfida di finale contro il Padova di Massimo Oddo. Qualificazione frutto della doppia vittoria dei rosanero, prima per 3-0 in trasferta e poi per 1-0 al Renzo Barbera, contro la Feralpisalò. Partite che saranno decisamente attese per i più accaniti supporters rosanero. In particolare la gara di ritorno per la quale, al 99%, i biglietti andranno a ruba, così come già successo nelle precedenti sfide dei play-off. La città vuole tornare in Serie B, con una promozione alla quale si affianca il possibile passaggio di proprietà fra Dario Mirri e lo sceicco Mansour, proprietario (fra gli altri) del Manchester City. Un closing che potrebbe fomentare le folle di appassionati di calcio in città.

Le amministrative chiameranno al voto i palermitani

Ma, come sopra ricordato, il 12 giugno è una data cerchiata in rosso per un altro motivo, ovvero le elezioni amministrative che riguarderanno il capoluogo siciliano. Sei i candidati attualmente in corsa: Roberto Lagalla, Fabrizio Ferrandelli, Franco Miceli, Rita Barbera, Ciro Lomonte e Francesca Donato. Sei esponenti che, con le loro liste a supporto, si contenderanno tutti gli scranni di Palazzo delle Aquile. Una macchina amministrativa che coinvolgerà non solo le elezioni amministrative, ma anche i cinque quesiti referendari per i quali si voterà sempre il 12 giugno.

Ci sarebbe da chiedersi cosa ne pensano i candidati a sindaco di Palermo di fronte ad una simile eventualità, concretizzata proprio in queste ore. Un impegno che comporterà, chiaramente, un dispiego ampio di forze nei seggi elettorali e nella gestione dell’ordine pubblico durante le operazioni elettorali.

C’è possibilità di un cambio di data per la gara di ritorno?

La domanda che si pongono quindi è una: c’è possibilità di un rinvio? Attualmente non ci sono pareri ufficiali in tal senso, ma è chiaro che questo potrebbe diventare argomento di stampo politico. Un’eventuale coincidenza fra i due eventi potrebbe aiutare qualcuno? Da questa contemporaneità, sarà favorito più il voto di lista o il voto d’opinione? Ragionamenti da segreterie politiche ma che potrebbero far propendere qualcuno ad avanzare richieste in tal senso.

A tal proposito, c’è un precedente nel passato recente italiano. Casale-Como, match che ai tempi riguardava il campionato di Serie D, si giocò domenica 11 marzo 2018 anzichè domenica 4 marzo. Ciò per la concomitanza con le elezioni regionali e politiche. La decisione fu presa dalla società lombarda, che l’ha comunicata sul proprio sito, in accordo con la Società Casale Fbc, Lega Nazionale Dilettanti e la Questura di Alessandria.