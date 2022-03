Si complica il quadro delle trattative e delle alleanze nella corsa a sindaco e alle regionali in Sicilia. Saltata la presentazione ufficiale di Francesco Cascio quale candidato a Palermo, che era prevista ma non è avvenuta nei tempi indicati, le voci si fanno insistenti sulle trattative in corso a tutto campo. Da un lato fra Forza Italia e Fratelli d’Italia, dall’altro lato gli autonomisti dialogano anche a sinistra, nel mezzo la spacvcatura azzurra che rischia di rendere ancora più difficile tutto

Incontro fra Gianfranco Micciché e Ignazio la Russa

Radio palazzo adesso trasmette a reti unificate una indiscrezione che circolava già da oltre 24 ore ma che adesso viene ‘vestita’ con il racconto di un contatto avvenuto.

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, avrebbe, infatti, incontrato Ignazio la Russa, da poche ore plenipotenziario di Fratelli d’Italia in Sicilia per la trattativa con la coalizione. Non a caso La Russa era alla conferenza stampa di Fratelli d’Italia a Palermo giovedì insieme al capogruppo alla Camera Lollobrigida e a Carolina Varchi

L’incontro ritardato di 24 ore

L’incontro, secondo le indiscrezioni politiche, era previsto già venerdì stesso ma non c’è stato perché Miccichè era impegnato nella lunga riunione dalla quale si sperava si uscisse con una tregua dentro Forza Italia fra lealisti e ortodossi. La missione di pace della senatrice Ronzulli, però, non ha sortito gli effetti sperati e dentro Forza Italia si registra una fase di stallo nello scontro interno e nei rapporti con la coalizione.

Il vertice

Così nella giornata di sabato ecco l’incontro fra Miccichè e La Russa dal quale sarebbe emersa la nuova carta a sorpresa. Forza Italia avrebbe chiesto ad FdI appoggio su Francesco Cascio a Palermo (o in alternativa di tornare a puntare su Roberto Lagalla) e la disponibilità alla prosecuzione dell’esperienza da Presidente dell’Ars. In cambio ci sarebbe sul piatto l’appoggio ad un candidato di Fratelli d’Italia per la Presidenza della Regione

Spunta il nome di Raffaele Stancanelli

La sorpresa è il nome nuovo che spunta nell’agone delle possibili candidature. E’ quello di Raffaele Stancanelli, candidato sul quale potrebbero convergere gli azzurri e forse anche l’Udc anche se resta l’incognita Lega.

Fratelli d’Italia resta su Musumeci

Un nome, però, che sembra gettato più per spaccare che per accorpare. La Meloni, infatti, non sembra intenzionata a percorrere questa strada e insiste su Nello Musumeci candidato presidente. Un accordo si potrebbe trovare ma in tutt’altro modo

L’accordo possibile e quello improponibile

Per Fratelli d’Italia ci sarebbe un accordo possibile. Il partito della meloni potrebbe cedere Palermo ad un candidato azzurro che potrebbe essere Francesco Cascio o il ritorno su Roberto Lagalla (ma su questo nome la Lega non convergerebbe), alla Lega andrebbe il candidato a Catania sia che si voti adesso che se si dovesse votare nella prossima primavera dipenderà dalla scelta di Pogliese se dimettersi oppure no) e il candidato sindaco potrebbe essere Valeria Sudano. il candidato alla presidenza della regione sarebbe di Fratelli d’Italia con la concessione della presidenza dell’Ars per un altro mandato a Miccichè.

Musumeci blindato

Quello improponibile sarebbe l’accordo che, in questo scenario, scalza Musumeci e mette un nome diverso, che sia Stancanelli o chiunque altro. un panorama che da un lato si semplifica ma dall’altro si complica. Anche perchè i sondaggi ad oggi danno ancora Musumeci in testa fra i possibili candidati

Lombardo incontro Letta

Sullo sfondo radio palazzo racconta di un incontro cordiale fra il leader degli autonomisti Raffaele Lombardo ed il segretario del Pd Enrico Letta. Sul tavolo nessun tema elettorale ma gli alleati temono che se l’accordo nel Centrodestra non si riesce a chiudere, l’ex Presidente della regione possa rispolverare i suoi rapporti a sinistra e pensare a sposare l’eventuale corsa di Caterina Chinnici alla regione. Una eventualità remota ma che agita gli animi ed è utile alle trattative.

Ma il diretto interessato, raggiunto da BlogSicilia, smentisce in maniera categoria “Sciocchezze, bugie, menzogne, assurdità”