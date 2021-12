Corsa a sindaco, nuova battuta d’arresto per il centrodestra palermitano. Nasce già zoppo il vertice convocato per martedì alla camera ma al quale mancheranno tre dei protagonisti palermitani.

Il post di fuoco di Saverio Romano

“Ottima la scelta di un vertice delle forze di centrodestra per individuare un programma e un candidato vincente come sindaco di Palermo. Infelice se non addirittura tragico il criterio che esclude alcune forze politiche” scrive sui social il leader di Cantiere Popolare e vice presidente di Noi con l’Italia Saverio Romano.

Il riferimento è alla scelta di ammettere a quel vertice solo partiti che hanno fatto la corsa elettorale alle ultime politiche e possono contare su un gruppo alla Camera

“Diventerà bellissima, gli autonomisti e la DC sono movimenti politicamente ed elettoralmente importanti per vincere le elezioni nel capoluogo siciliano e – aggiunge Romano – per un vero riscatto della città.

Necessario il contributo di tutti

“Il loro contributo – continua – è necessario sin dal primo incontro perché il centrodestra è anche casa loro. Questo nostro punto di vista lo ribadiremo al vertice: siamo per coinvolgere con pari dignità tutte le forze del centrodestra a Palermo sin da subito e per un allargamento della coalizione, non ci piacciono i clubs né il numero chiuso!”

Il primo ‘siluro’ era arrivato dalla Dc Nuova di Cuffaro

“Apprendiamo dalla stampa che sarebbe stato convocato a Roma un vertice per decidere chi dovrebbe essere a Palermo il candidato sindaco. Buon lavoro e buona fortuna” aveva dichiarato ieri sera a tarda ora Pippo Enea, vice commissario regionale della Democrazia Cristiana nuova, proprio sul vertice convocato dal centrodestra nella Capitale, in programma martedì 21 dicembre.

Lo strappo

“La Democrazia Cristiana – diceva Enea lanciando il primo siluro nei confronti di questa scelta – non accetterà mai decisioni prese in tavoli politici dove non sarà coinvolta nelle fasi preparatorie e programmatorie”. Di fatto i cuffarianisi tiravano fuori non solo dal tavolo in questione ma del centrodestra per le Comunali di Palermo, in programma nella primavera 2022.

Presenti 5 partiti su 8

Lo scontro riguarda la scelta di invitare al tavolo la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, l’Udc e Nci ovvero Noi con l’Italia, il partito di Lupi di cui è vice presidente Saverio Romano e di cui fa parte Cantiere Popolare in Sicilia ma lasciando fuori, di conseguenza, MpA, la Dc Nuova di Cuffaro e soprattutto Diventerà Bellissima. Vengono meno così già un paio di candidati come Totò Lentini e Alessandro Aricò.

Adesso quel vertice sembra già destinato al fallimento