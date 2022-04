La corsa a sindaco vede un altro passo verso il tentativo di riunificare il Centrodestra. Arriva nel pomeriggio l’atteso via libera dei centristi alla candidatura di Francesco Cascio

Il sì di NcI

Il partito di Saverio Romano e Antonello Antinoro scioglie una riserva che era più una formalità che altro “Noi con l’Italia a sostegno di Francesco Cascio a sindaco di Palermo: è la decisione presa oggi dall’ufficio di presidenza regionale del partito anticipato alla mattina di oggi per motivi organizzativi” si legge in una nota ufficiale di NcI.

Noi con l’Italia prende tempo per Messina

Altre 24 ore di tempo, invece, per decidere a Messina. ma probabilmente non più di tanto. ” Per quanto riguarda le elezioni di Messina – si legge ancora nel documento – è stato dato incarico al coordinatore regionale Massimo Dell’Utri e a quello provinciale Roberto Corona di approfondire il dialogo e gli incontri con le altre forze politiche per giungere ad una rapida decisione”.

A Messina, infatti, c’è il dualismo della Lega per la gran parte andata a chiudere un accordo con Sicilia Vera di Cateno De Luca (in particolare l’ex candidato sindaco Nino Germanà) ma con gli uomini di Catalfamo invece schierati sul candidato centrista Maurizio Croce

A Palermo Cascio considerato “vincente”

“Riconosciamo a Cascio le capacità politiche e amministrative, l’esperienza e l’autorevolezza utili a far uscire la città dal degrado in cui è stata condotta per mano dall’amministrazione di Leoluca Orlando” si legge ancora nel documento centrista.

Il tentativo di mediazione per l’unità della coalizione

“Noi con l’Italia ha condotto un’opera di mediazione incessante con tutte le forze di centrodestra per una condivisione quanto più ampia possibile e l’augurio è che altri partiti possano convergere su questa candidatura che riteniamo la migliore”.

Attesa la scelta di altri

C’è attesa, adesso, per la scelta che sarà operata dagli altri a partire dall’Udc attualmente schierata con Roberto Lagalla oltre che per le decisioni di Fratelli d’Italia