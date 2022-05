Assente il consigliere uscente Elio Ficarra

L’UdC chiude il cerchio in merito alla lista di candidati per le prossime elezioni amministrative di Palermo. A presentare la lista nella giornata di ieri il coordinatore cittadino Andrea Aiello, candidato alla presidenza della V Circoscrizione, e il consigliere comunale uscente Elio Ficarra che, a sorpresa, non figura all’interno della squadra a sostegno del candidato sindaco Roberto Lagalla.

Volti nuovi e vecchie conoscenze della politica

Una lista che non ha rispettato l’ordine alfabetico nella distribuzione dei candidati. All’interno della lista, è presente un mix di liberi professionisti e volti nuovi, con alcuni inserimenti dalle Circoscrizioni. Fra questi risalta Maria Pitarresi, vecchia conoscenza della Lega e che, per qualche mese, era stata proposta come candidata insieme al capogruppo del Carroccio Igor Gelarda, che ha poi optato per Giuliana Sgroi. Sempre in ottica territoriale, si va ad inserire il nome di Giovanni Damico. Laureato in architettura, ha condotto negli ultimi anni numerose battaglie per combattere il degrado nel centro storico. Non mancano ovviamente i volti noti della politica, come quello di Ippolito Russo, ex assessore e consigliere provinciale in quota Forza Italia.

La lista dei candidati dell’UdC

Di seguito la lista dei candidati dell’UdC. Luigi Palizzolo, Giuseppina Cinà, Filippo Sparacino, Ippolito Russo, Girolamo Crivello, Pietro Buscemi, Michele Gangi, Rosalia Guddo, Vincenzo Di Gaetano, Michela La Croce, Giovanni Perino, Gabriele Dulcetta, Katiuscia Cannizzaro, Maria Grazia La Valle, Maria Pitarresi, Chiara Palma, Vito Magnasco, Ivan Quatra, Salvina Profita, Gabriele Butera, Molino Massimo Barone.

Ed inoltre Marco Pecorella; Roberto D’Arpa; Carmelo Borgognone, Alessandra Amato, Antonio Cottone, Laura LEone, Francesco De Rosa, Giovanni Damico, Gabriella Cracolici, ;Manfredi Brancato, Cesare Stassi, Domenico Marino, Dario Montalbano, Novella Arnone, Alessandro Zingales, Laurea Raimondi, Sabrina Sagace, Fabiano Melia, Mario Franco Birtone,