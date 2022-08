In corso la conta dei danni

Prosegue la conta dei danni in seguito al crollo di un muro perimetrale di una palazzina in corso dei Mille, a Palermo. Sono due le auto lesionate dalla caduta della struttura edile: una Mercedes parcheggiata nella parte anteriore della struttura e una Fiat Punto, posta lateralmente su via Michele Cipolla. Tanti i blocchi di cemento abbattutisi al suolo in seguito al cedimento. In seguito all’accaduto, il tratto di corso dei Mille è stato transennato e chiuso al traffico, in attesa di ulteriori operazioni di messa in sicurezza.

Corso dei Mille: crollo nella notte

Un crollo, quello avvenuto questa notte, che ha causato un boato avvertito distintamente da diversi residenti della zona. Rumore provocato dal cedimento di una parte di muro di contenimento della palazzina di corso dei Mille. Considerato l’orario, nessuno in quel momento si trovava in zona. Nessun ferito quindi, con gli unici danni riportati da due auto parcheggiate nei pressi della palazzina.

Possibili infiltrazioni

Immediato sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno subito verificato le condizioni dell’immobile che era molto fatiscente. La palazzina da tempo era infatti disabitata. Si presume che la struttura abbia subito nel tempo delle infiltrazioni che abbiano indebolito l’armatura interna di cemento. Le piogge dei giorni scorsi potrebbero essere state il colpo di grazia. Ad essersi staccato parte del muro perimetrale.