Igor Gelarda: "Vogliamo conoscere i responsabili di queste decisioni"

Un ufficio firma i lavori per rifare l’asfalto in corso Tukory, un altro concede alla Open Fiber pochi giorni dopo di potere piazzare la fibra e bucare di nuovo l’asfalto appena posato.

“E’ questa la coordinazione che c’è tra gli uffici comunali – dice il consigliere comunale dei movimento 5 Stelle Igor Gelarda – Oggi pomeriggio mi è arrivata una segnalazione da parte di alcuni cittadini che mi hanno comunicato che stavano facendo dei lavori in corso Tukory, nonostante la strada fosse stata riasfaltata da poche settimane.

Ricordo a tutti che la strada era di ridotta in condizioni pietose. Ebbene ho constatato, all’inizio non potevo credere che fosse vera questa segnalazione”, prosegue il consigliere grillino, “che con un’ordinanza del 19 marzo sono stati autorizzati i lavori di Open fiber che stai seguendo Sirti.

Mi sembra incredibile che dopo avere tanto lottato in consiglio comunale per risistemare questa strada che sembrava essere stata appena bombardata, oggi si stiano facendo di nuovo i lavori.

Bastava invertire i due lavori, prima Open Fiber e poi la risistemazione del manto stradale, con un risparmio economico anche notevoli per i cittadini e una limitazione di disagi. In questi giorni si parla tanto di Rap e dei problemi della spazzatura ma in realtà Rap si occupa anche del rifacimento dei manti stradali in città, con risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti. Solo per capirci nel 2017 abbiamo speso ben 13 milioni di euro per la manutenzione delle strade. Questa è la riprova che a Palermo non c’è programmazione di nulla. In consiglio comunale Chiederemo conto e ragione di quello che accaduto, e se ci sono dei responsabili- conclude il consigliere grillino – ne chiederemo le dimissioni”.