Il giorno del corteo per Biagio Conte, la salma verso la Cattedrale

16/01/2023

Continua incessante l’afflusso della folla che vuole dare l’ultimo saluto a Biagio Conte, il frate laico morto a Palermo giovedì scorso. Le navette dell’Amat hanno fatto la spola tra piazza Marina e via Oreto per consentire ai palermitani di recarsi in via Decollati per pregare davanti ala salma del missionario. La strada della missione Speranza e Carità è chiusa e presidiata da polizia, carabinieri, polizia municipale e volontari della protezione civile.

il giorno del corteo verso la cattedrale

Oggi è il giorno del corteo verso la cattedrale, Alle 19 la salma sarà portata in corteo a piedi da via Decollati accompagnato da una fiaccolata. L’itinerario previsto parte dalla Missione, poi corso dei Mille, via Paolo Balsamo (in omaggio all’avvio del servizio offerto da fratel Biagio nei primi anni ’90, sotto ai portici della Stazione Centrale), piazza Giulio Cesare – via Roma – corso Vittorio Emanuele. Alle ore 21.00 nella Chiesa Cattedrale si terrà una veglia di preghiera, presieduta dall’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, sino a mezzanotte, quando le porte della Cattedrale verranno chiuse. Martedì 17 alle 10.30 nella Chiesa Cattedrale saranno celebrati i funerali di fratel Biagio Conte. La Celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

Niente fiori

“Non portate fiori in Chiesa a Fratel Biagio! Donate a un povero per strada, comprate una medicina ad un bisognoso! Grazie». E’ l’appello della Missione di speranza e carità, la cittadella dei poveri fondata da Biagio Conte, il missionario laico morto giovedì scorso e i cui funerali si svolgeranno in cattedrale martedì prossimo. In questi giorni sono tanti i palermitani che si recano nella camera ardente allestita nella chiesa di via Decollati per un omaggio e un saluto all’”Angelo dei poveri”.

Il servizio navetta

D’intesa con l’Amministrazione Comunale e la Questura di Palermo, l’Amat ha predisposto un servizio navetta gratuito, per agevolare lo spostamento di coloro che desiderano rendere l’ultimo omaggio a Biagio Conte, recandosi alla camera ardente allestita nella chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati. Il servizio, attivo ogni giorno dalle ore 8 e fino alla chiusura serale della camera ardente, si protrarrà sino a lunedì 16 gennaio ed è costituito da 2 navette, con frequenza di 10 minuti, che partono, rispettivamente, dal Parcheggio Basile e dal Foro Umberto I e raggiungono la via Oreto, altezza via Decollati, in prossimità del percorso pedonale.