IL GESTO

La consulta delle Culture ha portato l’ultimo saluto a Biagio Conte. Un momento di alto valore simbolico dove cattolici, musulmani, ebrei, ortodossi, evangelici, anglicani, indù si sono ritrovati per pregare e benedire il lavoro svolto dal frate che ha aiutato in questi anni tanti poveri provenienti a Palermo da ogni parte del mondo.

Tutti insieme alla Cittadella

Tutti insieme sono andati alla Cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati a pregare per Biagio Conte ma anche per la pace, l’amicizia e la fraternità tra i popoli.“Oggi la nostra presenza qui – hanno detto i rappresentanti delle religioni riuniti davanti alla salma del frate – è per salutare un grande uomo che ci ha lasciato una grande eredità d’amore, di fratellanza e di pace. Biagio Conte è un simbolo per la città, per quello che ha fatto durante la sua vita. Ha dato aiuto e solidarietà ai deboli. Lui ha lasciato tutto e si è dedicato alle persone bisognose e oggi noi tutti abbiamo il dovere di continuare questo percorso”.

Le navette gratuite per l’ultimo addio

D’intesa con l’amministrazione comunale e la Questura di Palermo, l’Amat ha predisposto un servizio navetta gratuito, per agevolare lo spostamento di coloro che desiderano rendere l’ultimo omaggio al frate recandosi alla camera ardente allestita nella chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati.

Il servizio, attivo ogni giorno dalle ore 8 e fino alla chiusura serale della camera ardente, si protrarrà sino a lunedì 16 gennaio ed è costituito da 2 navette, con frequenza di 10 minuti, che partono, rispettivamente, dal Parcheggio Basile e dal Foro Umberto I e raggiungono la via Oreto, altezza via Decollati, in prossimità del percorso pedonale.

Cambia la viabilità intorno per i funerali

Cambia la viabilità nella zona in occasione dei funerali e anche prima. Nel dettaglio, l’ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha disposto – “fino a cessata esigenza” – l’istituzione dei seguenti percorsi provvisori:

Istituzione di percorso provvisorio con capolinea presso il Parcheggio Basile – via Ernesto Basile – C.so Tukory – a dx via G. Arcoleo – a sx via S. Marino – via Carlo Pisacane – a dx via Marinuzzi – a sx via Bergamo – a sx via Oreto (capolinea) via Oreto (capolinea) – Corso Tukory – via Ernesto Basile – Parcheggio Basile (capolinea);

Istituzione di percorso provvisorio con capolinea presso Foro Umberto I (Altezza Kalesa) (capolinea) – a dx via Lincoln – P.zza G. Cesare – Corso Tukory – a sx a via G. Arcoleo – a sx via S. Marino – via Carlo Pisacane – a dx via Marinuzzi – a sx via Bergamo – a sx via Oreto (capolinea). via Oreto (capolinea) – P.zza Giulio Cesare – via Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx via Lincoln – a dx Foro Umberto I – inversione di marcia –altezza via Alloro – FORO UMBERTO I (Altezza Kalesa) (capolinea).

Via Oreto sul lato destro, secondo il senso di marcia altezza Fermata “Oreto – Bergamo”: istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta 0-24; Foro Umberto I sul lato destro, secondo il senso di marcia altezza Kalesa: istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta 0-24.