AMAT

D’intesa con l’amministrazione comunale e la Questura di Palermo, l’Amat ha predisposto un servizio navetta gratuito, per agevolare lo spostamento di coloro che desiderano rendere l’ultimo omaggio a Biagio Conte, recandosi alla camera ardente allestita nella chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati.

Il servizio, attivo ogni giorno dalle ore 8 e fino alla chiusura serale della camera ardente, si protrarrà sino a lunedì 16 gennaio ed è costituito da 2 navette, con frequenza di 10 minuti, che partono, rispettivamente, dal Parcheggio Basile e dal Foro Umberto I e raggiungono la via Oreto, altezza via Decollati, in prossimità del percorso pedonale.

Cambia la viabilità intorno per i funerali

Cambia la viabilità nella zona in occasione dei funerali e anche prima. Nel dettaglio, l’ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha disposto – “fino a cessata esigenza” – l’istituzione dei seguenti percorsi provvisori:

Istituzione di percorso provvisorio con capolinea presso il Parcheggio Basile – via Ernesto Basile – C.so Tukory – a dx via G. Arcoleo – a sx via S. Marino – via Carlo Pisacane – a dx via Marinuzzi – a sx via Bergamo – a sx via Oreto (capolinea) via Oreto (capolinea) – Corso Tukory – via Ernesto Basile – Parcheggio Basile (capolinea);

Istituzione di percorso provvisorio con capolinea presso Foro Umberto I (Altezza Kalesa) (capolinea) – a dx via Lincoln – P.zza G. Cesare – Corso Tukory – a sx a via G. Arcoleo – a sx via S. Marino – via Carlo Pisacane – a dx via Marinuzzi – a sx via Bergamo – a sx via Oreto (capolinea). via Oreto (capolinea) – P.zza Giulio Cesare – via Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx via Lincoln – a dx Foro Umberto I – inversione di marcia –altezza via Alloro – FORO UMBERTO I (Altezza Kalesa) (capolinea).

Via Oreto sul lato destro, secondo il senso di marcia altezza Fermata “Oreto – Bergamo”: istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta 0-24; Foro Umberto I sul lato destro, secondo il senso di marcia altezza Kalesa: istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta 0-24.

Divieto di sosta

Inoltre, è stato disposto nelle seguenti vie, “sino a cessate esigenze” il divieto di sosta:

Foro Italico

Divieto di sosta con rimozione forzata – carreggiata sud (lato monte) nel tratto compreso tra via Lincoln e piazza Tumminello e tra piazza Kalsa e via Lincoln

Via Filippo Patti

Divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – dell’intera via

Via Decollati

Divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – dell’intera via (da via Oreto a corso dei Mille)

Via Bergamo

Divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – nel tratto compreso tra via Agostino Gallo e via Oreto

Via Oreto

Divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – nel tratto compreso tra via Bergamo e via Luigi Manfredi (direzione via Stazzone lato destro) e nel tratto compreso tra via Decollati e via G.B. Odierna.

L’itinerario del corteo funebre del 16 gennaio

I funerali saranno celebrati in Cattedrale martedì 17 gennaio 2023, alle ore 10.30. La salma, lunedì 16 gennaio, alle ore 19.00, verrà condotta a spalla dalla comunità di via Decollati fino alla Cattedrale con il seguente itinerario: via Decollati, corso dei Mille, via Balsamo, piazza Giulio Cesare, via Roma, corso Vittorio Emanuele.