inviato un telegramma all'arcivescovo lorefice

Anche Papa Francesco ha voluto ricordare fratel Biagio Conte, il fondatore della Missione Speranza e Carità morto a Palermo all’alba del 12 gennaio. Biagio Conte, 59 anni, da mesi lottava contro il cancro.

Il telegramma a Lorefice

Come si apprende da Vatican News, la testata giornalistica online della Città del Vaticano, il ricordo del Papa è stato affidato a un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e indirizzato all’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

“Generoso missionario di carità e amico dei poveri”

“Generoso missionario di carità e amico dei poveri”, è così che il Papa ricorda Biagio Conte.

Nel testo, il Pontefice sottolinea come Biagio Conte scorgesse proprio nei poveri “il volto stesso di Gesù”, e come per loro si sia “instancabilmente prodigato offrendo loro consolazione, protezione e speranza”.

“Ha acceso una fiamma d’amore”

Il Papa sottolinea quindi la “coraggiosa testimonianza evangelica di questo discepolo di Cristo che ha accesso una fiamma d’amore nella città di Palermo e nel cuore di quanti lo hanno incontrato”.

I funerali il 17 gennaio

Saranno celebrati martedì 17 gennaio alle ore 10.30 alla Cattedrale di Palermo i funerali di Biagio Conte.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

I funerali in diretta streaming

Dal sito internet dell’Arcidiocesi di Palermo si apprende che per consentire di partecipare ai funerali a coloro che saranno impossibilitati a raggiungere la Chiesa Cattedrale, martedì 17 gennaio l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali-Ufficio Stampa, con il supporto dell’Ufficio diocesano per i Servizi informatici, realizzerà una diretta streaming sui canali dell’Arcidiocesi (YouTube, sito www.chiesadipalermo.it, pagina Fb Arcidiocesi di Palermo) con inizio alle ore 10.15. La diretta sarà trasmessa anche sulle frequenze di Radio Spazio Noi-InBlu2000, emittente radiofonica dell’Arcidiocesi (88.0 e 106.3).

La camera ardente in via Decollati

La camera ardente di fratel Biagio Conte è stata allestita nella chiesetta della sede della Missione di via Decollati. Sino a domenica 15 gennaio resterà aperta dalle ore 9 alle ore 19.

Lunedì 16 gennaio la camera ardente resterà aperta dalle ore 9 alle ore 18.

Il 16 gennaio il corteo funebre con fiaccolata e la veglia di preghiera

Ancora il 16 gennaio, alle ore 19 la salma di fratel Biagio Conte sarà trasferita nella Chiesa Cattedrale, a piedi, con un corteo accompagnato da una fiaccolata. Questo l’itinerario: via Decollati, corso dei Mille, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma, corso Vittorio Emanuele. Alle ore 21.00 nella Chiesa Cattedrale si terrà una veglia di preghiera sino alle ore 24, quando le porte della Cattedrale verranno chiuse.

Tante persone alla camera ardente

Alla camera ardente c’è un via vai composto di persone provenienti da tutta la Sicilia. Commozione e dolore per la scomparsa di Biagio Conte, un uomo che ha dedicato la sua vita ai poveri e agli emarginati.

Bandiere a mezz’asta in segno di lutto

Anche la Regione Siciliana ha voluto onorare il missionario palermitano che tanto ha dato al prossimo.

Le bandiere saranno a mezz’asta nella sede della Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo d’Orléans a Palermo, sino a martedì prossimo, giorno dei funerali. Lo ha disposto il governatore Renato Schifani. “Un doveroso gesto di riconoscenza – spiega Schifani – a un uomo che ha speso la vita per gli altri e il cui esempio sarà per il mio governo sempre fonte di ispirazione”. Il 12 gennaio anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha dichiarato il lutto cittadino in onore di Biagio Conte. In segno di rispetto, le bandiere verranno esposte a mezz’asta presso tutte le sedi istituzionali e le scuole di ogni ordine e grado fino al giorno delle esequie.