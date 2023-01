si incontrarono il 3 ottobre del 2010 a palermo

Sono circa 50mila le persone presenti a piazza San Pietro per le esequie di Benedetto XVI che vengono celebrate oggi.

La bara con le spoglie del Papa emerito è uscita dalla Basilica del Vaticano ed è stata accolta con un lungo applauso dalla folla.

Papa Francesco: “Che la tua gioia sia perfetta”

A celebrare il funerale Papa Francesco: “Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce”. Sono le parole del Papa nell’omelia. E ancora: “Affidiamo il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita”.

La Missione Speranza e Carità ricorda Benedetto XVI

Tutta la comunità della Missione Speranza e Carità di Palermo prega per Benedetto XVI. Lo si apprende da una nota della Missione nella quale si legge: “Ricordando Papa Benedetto XVI nel suo viaggio fatto a Palermo nel 3 ottobre del 2010 non possiamo non ricordare l’incontro con Fratel Biagio e Padre Giuseppe Vitrano a Palazzo Vescovile, salone Filangieri”.

La grande comunione con la chiesa

E ancora: “In questo incontro matura l’associazione pubblica di fedeli della Missione di Speranza e Carità. Negli anni precedenti Papa Benedetto XVI aveva scritto due encicliche: Spe Salvi (30 novembre 2007) e Caritas in veritate (29 giugno 2009) appunto sulla Speranza e sulla Carità.

L’incontro testimonia in modo profetico la grande comunione con la chiesa, rappresentata da Pietro nella persona di Papa Benedetto XVI che è simbolo della fede”.

Il nome della Missione maturato durante l’incontro con Benedetto XVI

Si legge a conclusione della nota: “Il nome di Missione di Speranza e Carità è stato maturato da Fratel Biagio e Padre Pino proprio in quell’incontro con Papa Benedetto XVI. Tutta la comunità prega per Papa Benedetto XVI”.

La Missione Speranza e Carità in preghiera per Biagio Conte

Intanto restano gravi ma stazionarie le condizioni di Biagio Conte, il missionario laico fondatore della Missione Speranza e Carità, che oggi conta dieci sedi in Sicilia, delle quali quattro a Palermo, ed assiste circa 600 poveri. Fratel Biagio sta combattendo la battaglia più dura, quella contro il cancro.

Non ha mai fatto mistero della sua malattia, scoperta qualche mese fa, ha sempre chiesto preghiere e vicinanza e si è sottoposto con coraggio alla chemioterapia.

Nonostante la malattia, non ha smesso di diffondere i suoi appelli per la solidarietà, la pace, l’accoglienza degli emarginati. Nella Missione Speranza e Carità si prega giorno e notte per fratel Biagio.