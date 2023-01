Restano gravi le condizioni del missionario laico palermitano

C’è grande apprensione attorno alle condizioni di salute del missionario palermitano Biagio Conte. E’ trascorsa un’altra notte aggrappati alla speranza che fratel Biagio possa riuscire a superare questo momento critico. Si sono rincorse notizie false dalla tarda serata di ieri della sua “salita al cielo alla casa del padre”. Il portavoce della missione Speranza e carità, Riccardo Rossi, ha diramato una comunicazione con cui si conferma che il missionario è vivo, chiamando tutti in preghiera.

“Limite alle possibilità mediche”

“Fratel Biagio – scrive il portavoce della missione – sta continuando a vivere la sua malattia con tanta forza e coraggio e tutta la missione gli è vicino. Ognuno fa il possibile per rendergli la giornata piacevole con un gesto, una parola, una preghiera, un canto, una fisioterapia o una medicina data con amore e leggerezza. Ogni giorno Fratel Biagio dona sorrisi e con le poche forze che la malattia in questo momento gli consente ripete a tutti ‘Vi voglio bene! vi voglio tanto bene!’. In questo momento i medici con umiltà hanno posto un comprensibile limite a quelle che sono le possibilità mediche conosciute di guarigione di Fratel Biagio Conte. Ma sempre la medicina e tanti uomini e donne con amore ci dicono e crediamo che non ci sono limiti alle cure, alle carezze e alle parole di incoraggiamento che si possono dare in questi momenti. A tutti noi ci accompagna la Speranza”.

Tanta stanchezza me nessun dolore

Stando all’ultimo bollettino medico Biagio Conte non soffre di particolari dolori. Il suo sintomo principale è il senso di stanchezza che fa parte della malattia che lo ha colpito. “Nel nostro cammino di fede – aggiunge Riccardo Rossi – guardiamo all’immenso mistero di Dio che tutti noi dobbiamo imparare a guardare come Padre amorevole. A lui ci affidiamo, a Lui tutto è possibile e sempre Santa e perfetta è la Sua Volontà. Dalla Missione di Speranza e Carità vi giunga un saluto di Pace e Speranza ricordando quello che Fratel Biagio ha sempre ripetuto facendo sue le parole di San Paolo che dice: quando siamo deboli è allora che siamo più forti”.

La forza della missione

La Missione Speranza e carità accoglie ed assiste circa 800 persone grazie all’operato dei missionari. Da fratel Biagio Conte a don Pino, passando per fratello Giovanni, sorella Mattia, sorella Alessandra e sorella Lucia. C’è poi la collaborazione fattiva e il grande aiuto di oltre 400 volontari. Ogni comunità è dotata di una cucina e di una mensa dove vengono distribuiti tre pasti al giorno, complessivamente circa 2.400 pasti al giorno. E’ inoltre garantita un’assistenza medica e farmaceutica per tutti i fratelli accolti e dei servizi docce e vestiario per i tanti poveri che ogni giorno bussano alla porta della Missione.