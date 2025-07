Mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 15:00, presso l’Aula Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, si terrà un incontro istituzionale che preannuncia la nascita della Rete dei Sindaci per la Palestina: un’iniziativa promossa dalla Comunità Palestinese “Voci nel Silenzio” per consolidare il ruolo delle autonomie locali nel sostegno alla pace, alla cooperazione internazionale e alla tutela dei diritti umani.

L’appuntamento, aperto alla partecipazione di amministratori locali, rappresentanti istituzionali e del mondo civile, sarà impreziosito dal collegamento in videoconferenza con il Sindaco di Betlemme, che offrirà una testimonianza diretta sulle gravi condizioni umanitarie in corso e sull’impegno delle istituzioni locali palestinesi.

All’incontro prenderanno parte numerosi Sindaci siciliani, che si confronteranno sulla necessità di attivare una rete di Comuni italiani impegnati in azioni di solidarietà concreta e diplomazia territoriale. Durante i lavori sarà presentato e discusso un Documento di Intenti, prima tappa verso la costituzione ufficiale della Rete.

“La creazione della Rete dei Sindaci per la Palestina rappresenta un atto politico e morale, volto a rafforzare il legame tra le comunità locali e i principi universali di giustizia, autodeterminazione e pace. In un momento drammatico per la popolazione palestinese, le città possono e devono farsi portatrici di una voce responsabile”, dichiarano i promotori dell’iniziativa.

L’incontro si svolge in un contesto di crescente attenzione internazionale verso la situazione in Palestina e mira a rilanciare l’impegno degli enti locali nella promozione di percorsi di cooperazione decentrata, scambi culturali e campagne di sensibilizzazione sui diritti dei popoli.

La stampa è invitata a partecipare.

Per informazioni e accrediti:

Luogo: Sala Piersanti Mattarella, Assemblea Regionale Siciliana , piazza del parlamento, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 15:00

Link: https://fb.me/e/3o3g6fTqn

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.