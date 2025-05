La Regione Siciliana rilancia il sostegno alle imprese danneggiate dalla pandemia: in arrivo quasi 26 milioni di euro per rifinanziare il bando 2022 dedicato a micro, piccole e medie imprese che hanno subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza Covid-19.

Rifinanziato l’avviso pubblico del 2022

Su proposta del dipartimento della Programmazione, il governo regionale guidato da Renato Schifani ha approvato la riprogrammazione di risorse inutilizzate da precedenti misure, sbloccando così fondi che andranno a scorrere la graduatoria rimasta ferma dal 2022.

All’epoca, infatti, le domande pervenute avevano superato di gran lunga la disponibilità: 274 milioni richiesti a fronte di 187 milioni stanziati.

Ora, grazie a 25.849.647 euro recuperati, sarà possibile finanziare circa 500 nuove imprese, già presenti nella graduatoria, ma rimaste escluse per mancanza di fondi.

Schifani: “Aiutiamo chi ancora affronta le conseguenze del Covid”

“L’emergenza sanitaria – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – ha messo in ginocchio numerose aziende siciliane e sono molte le difficoltà che gli imprenditori sono costretti a fronteggiare ancora oggi. È volontà del mio governo, quindi, impiegare risorse che non sono state utilizzate per fornire liquidità immediata alle imprese che ne hanno bisogno, agevolando l’accesso al credito e incentivando investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità”.

La misura è gestita da Irfis-FinSicilia e si rivolge alle imprese che, con sede legale o operativa in Sicilia, avevano presentato domanda nel 2022 e registrato nel 2020 un calo del fatturato pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, compreso tra 10.000 e 100.000 euro, a seconda della dimensione dell’impresa e del danno subito.

Con questo rifinanziamento, la Regione punta a dare una seconda chance a centinaia di imprese rimaste indietro. Un passo concreto per rilanciare il tessuto economico siciliano post-Covid.