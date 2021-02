Il caso

Due autisti assessori risultati positivi al Covid, è paura nella Giunta Regionale

Gli assessori sono Turano e Pierobon, test negativo per loro che si trovano in isolamento fiduciario

Gli assessori erano presenti domenica al ‘ritiro di giunta’ svoltosi a Pergusa

Due autisti assessori positivi al Covid, è paura in Giunta Musumeci

La paura del contagio da Covid serpeggia all’interno della giunta regionale. Gli autisti degli assessori Mimmo Turano (che ha la delega alle Attività produttive) e Alberto Pierobon (responsabile dei Rifiuti), sono risultati positivi al virus.

Entrambi gli assessori domenica erano presenti alla lunga riunione della Giunta che si è tenuta in un hotel a Pergusa.

Accertato il contagio molti componenti della giunta si sono sottoposti a tampone. A fare il controllo, in primis, Turano e Pierobon che sarebbero negativi ma rimarranno comunque in isolamento fiduciario in attesa di ripetere il test.

Assessori indirettamente coinvolti, presenti alla riunione di giunta a Pergusa

Riunione fiume della giunta regionale in ritiro in un albergo di Pergusa per valutare la proposta di bilancio da proporre all’Assemblea Regionale Siciliana nei termini concordati con la conferenza dei capigruppo.

Alla riunione, convocata dal presidente Musumeci e che è andata avanti dalle 10 di ieri mattina fino a notte fonda, hanno partecipato tutti gli assessori, il Ragioniere generale e i dirigenti dell’Assessorato al Bilancio.

L’assessore regionale dell’Economia ha rappresentato i provvedimenti di recepimento dell’accordo con lo Stato e sono state esaminate tutte le poste di bilancio di ciascun dipartimento, in relazione ai fabbisogni ordinari di ciascun assessorato.

La riunione di Pergusa faceva seguito quella dello scorso venerdì, durante la quale sono stati presi in esame, con tutti i dirigenti autorità di gestione, i fondi extraregionali e lo stato di attuazione dei relativi programmi.

In tarda serata l’esecutivo ha definito l’esame del bilancio che è la parte relativamente più semplice d questo percorso del tutto nuovo alla luce degli accordi con Roma e della situazione de i bilanci precedenti. I lavori sono proseguiti con l’avvio della discussione sulla legge di stabilità che è stata varata nella sua bozza finale ed entro oggi dovrebbe essere definita dopo che gli Uffici avranno completato la collazione degli atti che tornano a Palermo da Pergusa. Entro giovedì sarà pronto un testo definitivo e, in quella serata il governo si riunirà nuovamente per la formale approvazione finale degli atti.

Il percorso di bilancio e legge disabilità proseguirà con la trasmissione all’Ars che verosimilmente , dopo il recepimento e l’analisi, metterà bilancio e finanziaria all’analisi della Commissione martedì 9 febbraio con percorso di priorità assoluta.

La prossima settimana servirà per le analisi della commissione e i pareri delle commissioni di merito. Dopo l’incardinamento saranno date almeno 24 ore di termine per gli emendamenti, due giorni di lavori e un giorni per i pareri. Se tutto procederà senza intoppi nella migliore delle ipotesi bilancio e Finanziaria potranno approdare a sala d’Ercole fra martedì 16 e mercoledì 17 febbraio con di fronte complessivamente una decina di giorni per giungere all’approvazione da parte del Parlamento siciliano.