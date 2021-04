Caos alla Regione

Il pd chiede chiarimenti sull’emergenza Covid e riceve minaccia di querela

Caos alla Regione, il Pd manda le carte in Procura

I Dem chiedono l’intervento di Musumeci e di Miccichè sul comportamento di D’Urso

È scontro aperto in Regione tra il Partito Democratico e la struttura commissariale per l’emergenza covid in Sicilia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta ieri quando il Pd ha presentato un’interrogazione parlamentare con la quale veniva chiesta la rendicontazione delle spese per l’attuazione del piano Covid e i conseguenti risultati raggiunti. Alla richiesta del deputato Nello Dipasquale, D’Urso, a capo della struttura tecnica di supporto per il piano di contenimento e contrasto dell’emergenza, nominato da Musumeci nell’ottobre scorso, ha annunciato querela contro il parlamentare regionale del Pd. Il parlamentare Dem ha inviato, inoltre, le carte alle 9 Procure siciliane.

Le minacce di querela

La polemica si alimenta ancora però, soprattutto dopo la minaccia di querela di D’Urso. “Riteniamo di estrema gravità le dichiarazioni dell’ingegnere D’Urso – si legge in una nota del Pd – che minaccia una querela nei confronti del deputato regionale PD Nello Dipasquale il quale, nel pieno svolgimento delle sue funzioni parlamentari, ha presentato una interrogazione rivolta al presidente della Regione chiedendo chiarimenti in merito ai risultati raggiunti e alle spese effettuate per l’attuazione del piano regionale di contenimento dell’emergenza Covid”. Nella sua interrogazione, il deputato regionale del Pd chiedeva in che modo sono stati spesi i soldi. “Chiedo di conoscere l’elenco dettagliato degli incarichi professionali conferiti e i compensi attribuiti; ho chiesto anche di avere copia dei report mensili dell’ing. D’Urso previste dall’art. 3 della disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020; infine ho chiesto di conoscere quanti dei 253 posti di terapia intensiva sono stati attivati, e quanti dei 318 previsti di sub-intensiva sono già funzionanti”.

La risposta di D’Urso

“Tutto quello che l’onorevole Dipasquale sta cercando è pubblicato nel sito internet www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it basta semplicemente collegarsi e verificare, sono anche compresi tutti i pagamenti effettuati”. Ha replicato così al deputato Ars del Pd, Salvatore D’Urso, tirato in ballo nell’interrogazione al presidente della Regione. Infine ha annunciato querela contro il parlamentare regionale del Pd.

Musumeci risponda del comportamento di D’Urso

“È bene ricordare – proseguono i deputati del gruppo PD – che la risposta all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Dipasquale spetta al presidente Musumeci, attuale assessore ad interim alla Salute nonché commissario Covid in Sicilia. Musumeci non solo ha il dovere di rispondere nel merito alle richieste di chiarimento contenute nell’interrogazione, ma a questo punto ha anche il dovere di rispondere del comportamento dell’ingegnere D’Urso, che lui stesso ha nominato per ricoprire quell’incarico”. “Facciamo inoltre appello al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè – concludono i deputati del gruppo PD – affinché intervenga, anche nei confronti del presidente della Regione, a tutela delle prerogative dei parlamentari regionali che di certo non possono essere minacciati di querela per aver chiesto chiarimenti, a tutela della salute dei cittadini, sui risultati e sulle spese effettuate nell’ambito del piano di emergenza Covid in Sicilia”.