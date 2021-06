Chiudono di fare svolgere la processione storica per la patrona Santa Rosalia. Quella che affonda le radici nelle tradizioni liturgiche e di pietà cristiana che un tempo, di immortale memoria, si riversavano tra le contrade dell’Urbe Panormita. Gradualmente stiamo tornando alla normalità e anche i numeri sono dalla nostra parte.

“Considerando questo andamento positivo, ci chiediamo – dicono i fedeli – il perché il 15 luglio, la nostra patrona Santa Rosalia, non possa tornare in mezzo al suo popolo. Nessuna polemica e nessuna critica, semplicemente esprimiamo il nostro desiderio di poter vedere l’urna contenente le sue ossa, per le strade della nostra città. Ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno della sua benedizione. “S. Rosalia patriae liberatrix et nostrae societatis patrona “Viva Santa Rosalia!”