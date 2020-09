Una positiva all'Ingrassia

Nella notte all’ospedale Cervello sono stati 12 i positivi con polmonite che si sono presentati al pronto soccorso e sono stati ricoverati al Cervello e all’ospedale Civico.

Un’altra positiva è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia.

Salgono a tre i positivi al coronavirus ricoverati all’ospedale Cervello di Palermo tre ospiti stranieri della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte: hanno la polmonite.

I tre si trovavano nel centro di via dei Decollati dove normalmente risiedono circa settecento persone. L’Asp di Palermo si è subito messa in moto per rintracciare chi è stato a contatto con loro, effettuare i tamponi e sanificare gli ambienti nel quale dormivano.

Ma si teme che nella struttura nasca un nuovo focolaio.