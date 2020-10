Sono 14 migranti postivi e 4 operatori positivi al Covid19 nel centro Asante in via Monfenera a Palermo. Al momento nella struttura ci sono 110 ospiti.

I primi dieci giovani sono stati già trasferiti all’hotel Covid San Paolo Palace, mentre gli altri 4 saranno trasferiti lì nel pomeriggio. Gli operatori asintomatici sono in isolamento a casa.

“Sono risultati positivi ai test rapidi – dice Antonio Galasso presidente del centro – Attendiamo l’esito dei tamponi. Al momento sono tutti asintomatici”.

Altri cinque positivi nei giorni scorsi erano stati trovati al Centro Astalli Palermo che accoglie giovani migranti. Uno dei giovani è ricoverato in ospedale, mentre 4 si trovano all’albergo Covid San Paolo Palace in via Messina Marine.

La conferma era arrivata dal presidente del centro Alfonso Cinquemani.