l'istituto arangio ruiz

Non si arresta la scia del contagio ad Augusta dove il Covid19 ha colpito una studentessa dell’istituto Arangio Ruiz. Come da protocollo, la classe è andata in quarantena ed allo stesso tempo si procederà alla sanificazione dei locali. La direzione scolastica ha predisposto la didattica a distanza per la stessa classe, in modo da perdere le lezioni e proseguire con il programma. Nei giorni scorsi, un altro studente ma di un istituto diverso ha contratto il virus che, comunque, ha attaccato alcune scuole del Siracusano, come nel capoluogo, a Carlentini ed a Rosolini.

Ieri, è stato chiuso per la sanificazione dei locali l’ufficio postale di viale Teracati, nella zona nord di Siracusa, dopo la scoperta di un presunto caso di contagio da Covid19 di un dipendente. Sono scattati i protocolli sanitari, per cui l’impiegato è andato in isolamento, gli altri saranno sottoposti ai tamponi per accertare se hanno contratto il virus.

Un altro caso di positività al Covid19 si è registrato a Portopalo. Ad annunciarlo è il sindaco, Gaetano Montoneri, il quale ha svelato che si tratta di un giovane appena rientrato nel borgo marinaro, sulla punta estrema della Sicilia orientale. E’ stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo, “ma non ha febbre, sta bene, e l’Asp di Siracusa ha predisposto tutti i controlli per evitare la propagazione del contagio” assicura il primo cittadino di Portopalo.

Su scala regionale sono 334 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4877 gli attuali positivi e passano a 470 i ricoverati in ospedale.

Di questi 44 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 426 i ricoveri in regime ordinario; 4.407 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono stati 8340. Anche oggi si registrano 2 nuove vittime che portano il totale sale a 341. Le vittime sono entrambi uomini: un 91enne morto a Catania e un 77enne deceduto a Palermo. I guariti sono 137.

Sul fronte della distribuzione provinciale 139 sono i nuovi casi a Palermo, 93 a Catania, 34 a Messina, 22 a Trapani, 20 a Siracusa, 10 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 7 ad Agrigento.