In una palazzina in via Immordini

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno compiuto un blitz in una palazzina in via Immordini, nella zona nord di Siracusa, scovando in un terrazzo della droga. All’interno di una piccionaia, gli inquirenti hanno rinvenuto 26 involucri di cocaina, 25 di marijuana, 16 di crack e 65 di hashish, tutto quanto è stato posto sotto sequestro insieme a 30 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

“Nell’androne dello stabile, come già capitato in altre occasioni, sono state trovate 2 radio ricetrasmittenti, con relativi carica batterie, utilizzate dagli spacciatori per comunicare tra loro l’arrivo delle forze dell’ordine” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

In via Immordini, nelle settimane scorse, è scattata l’operazione Demetra, capace di sgominare due gruppi criminali, uno di questi operante in via Italia 103. Gli indagati avevano realizzato dei video pubblicati su Facebook con la frase “veniteci a trovare” rivolta ai consumatori di droga. Gli autori dello spot sono gli appartenenti al gruppo di via Immordini che, per attirare l’attenzione dei clienti, avevano inserito nel filmato la Statua della libertà che imbraccia un fucile mitragliatore al posto della fiaccola mentre l’altro sodalizio, il gruppo di via Italia, aveva scelto Pablo Escobar come testimonial. In particolare, nel video promozionale di quest’ultima banda, si sentiva la musica della nota serie televisiva sul narcotrafficante colombiano tra le immagini ritraenti tantissime banconote di vario taglio adagiate in modo disordinato su un tavolo. Nel corso delle indagini della polizia e dei carabinieri, si è scoperto che c’era un accordo economico tra le due organizzazione, con il gruppo di via Italia che riforniva di droga i soci in affari.

Inoltre, sono stati scoperti episodi di estorsione: nel corso delle indagini, gli agenti di polizia ed i carabinieri, hanno svelato che il gruppo di via Italia aveva imposto il pizzo ai commercianti ambulanti che, ogni mercoledì, partecipano alla fiera settimanale in piazza San Metodio, usata dalla banda per lo spaccio