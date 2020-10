il dato fornito dal sindaco cettina di pietro

E’ record di contagi al Covid19 ad Augusta con 29 positivi, come affermato dal sindaco, Cettina Di Pietro, che non parteciperà al ballottaggio per la poltrona da primo cittadino.

“Attualmente i positivi sono 29. Sulla base dei protocolli sanitari in vigore, sono stati messi in isolamento preventivo i soggetti che sono stati in contatto diretto con i contagiati. Sebbene – dice Cettina Di Pietro – la situazione epidemiologica sia più preoccupante rispetto a quella di qualche giorno fa, le autorità sanitarie stanno cercando di circoscrivere la mappa dei contagi. La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile senza, di contro, suscitare inutili timori e diffondere ingiustificati allarmi come, pure, mi è stato segnalato in queste ore”.

Il sentore che ad Augusta la situazione fosse seria c’era da oltre una settimana dopo la notizia della positività al Covid19 di Pippo Gulino, che, al ballottaggio si contenderà la carica di sindaco con l’altro candidato, Giuseppe Di Mare. Gulino, nelle ore scorse, è stato trasferito all’ospedale di Siracusa ma poco dopo la notizia del suo contagio la stessa Asp aveva lanciato un appello, invitando le persone che erano state a stretto contatto con il candidato a sindaco ad informare i medici.

Situazione non facile in un altro Comune del Siracusano, Solarino dove si sono registrati 12 casi di positività. Preoccupa il fatto che venerdì scorso erano solo due le persone che avevano contratto il virus ed ora si sta cercando di risalire all’origine del problema. La settimana scorsa era risultato positivo al tampone un assessore mentre il sindaco Sebastiano Scorpo, che era stato a contatto con lui, risulta negativo anche se resta in isolamento.

“Usate la mascherina, chiedete a chi vi sta vicino di usarla, scaricate tutti l’App Immuni, rispettate il distanziamento” è l’appello lanciato dal Comune di Solarino. Frattanto, il Covid19 ha già bussato alle porte delle scuole di Siracusa ed all’ospedale Umberto I di Siracusa.