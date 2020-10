Dopo la positività di un assessore della sua giunta

E’ risultato negativo al tampone il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, che resterà in isolamento fino a quando non sarà sottoposto ad un nuovo test. Ma si tratta di un mezzo sospiro di sollievo dopo la notizia della positività di un assessore della sua giunta con cui il primo cittadino è stato a contatto. “Continuerò, però, i giorni della quarantena obbligatoria così come previsto dalla norma – spiega Scorpo – fino all’esito del successivo tampone. E’ stato fornito l’elenco dei contatti stretti della persona positiva all’autorità sanitaria che provvederà a contattare gli interessati quanto prima possibile per l’effettuazione del tampone già lunedì prossimo. Invito tutti ad applicarsi con buon senso e massima prudenza rispettando tutte le indicazioni opportune e necessarie”, le parole del sindaco di Solarino”.

Sono 213 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 198). Salgono così a 3.549 gli attuali positivi e passano a 405 i ricoverati in ospedale con un incremento di 7 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 30 si trovano in terapia intensiva, due in più rispetto a 24 ore prima, mentre diventano 375 i ricoveri in regime ordinario; 3.144 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti tornano in numero elevato, sono stati 6.579.

Anche oggi si registrano nuove vittime, quattro il totale generale a 326. Una donna a Palermo, di 84 anni, due uomini a Catania di 89 e 74 anni e una donna di Mazara del Vallo di 72 anni .Alto il numero dei guariti che sono 108.

A Vittoria positivi al Covid19 due agenti di polizia.Avviati, come accade ormai in questi casi, i protocolli sanitari per tentare di chiudere la catena del contagio che, comunque, nel Comune del Ragusano si sta espandendo a macchia d’olio. Nei giorni scorsi, si sono verificati casi in due scuole di Vittoria, così come all’ospedale Guzzardi con la positività di un medico ed un infermiere.