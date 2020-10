l'annuncio del sindaco gaetano montoneri

Un caso di positività al Covid19 a Portopalo, nel Siracusano. Ad annunciarlo è il sindaco, Gaetano Montoneri, il quale ha svelato che si tratta di un giovane appena rientrato nel borgo marinaro, sulla punta estrema della Sicilia orientale. E’ stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo, “ma non ha febbre, sta bene, e l’Asp di Siracusa ha predisposto tutti i controlli per evitare la propagazione del contagio” assicura il primo cittadino di Portopalo.

La famiglia è sotto osservazione, “per 10 giorni sarà in isolamento e nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi” taglia corto Montoneri, che predica calma e soprattutto invita la popolazione al rispetto delle nuove misure del Governo.

A Siracusa, poche ore fa, è stato chiuso per la sanificazione dei locali l’ufficio postale di viale Teracati, nella zona nord dopo la scoperta di un presunto caso di contagio da Covid19 di un dipendente. Sono scattati i protocolli sanitari, per cui l’impiegato è andato in isolamento, gli altri saranno sottoposti ai tamponi per accertare se hanno contratto il virus.

Situazione difficile ad Augusta dove il numero dei contagiati è salito a 29. “Attualmente i positivi sono 29. Sulla base dei protocolli sanitari in vigore, sono stati messi in isolamento preventivo i soggetti che sono stati in contatto diretto con i contagiati. Sebbene – dice il sindaco del Comune di Augusta Cettina Di Pietro – la situazione epidemiologica sia più preoccupante rispetto a quella di qualche giorno fa, le autorità sanitarie stanno cercando di circoscrivere la mappa dei contagi. La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile senza, di contro, suscitare inutili timori e diffondere ingiustificati allarmi come, pure, mi è stato segnalato in queste ore”.

E’ cresciuto il numero dei contagiati tra gli agenti della Polizia municipale di Ragusa. “All’esito dei temponi effettuati al corpo di Polizia municipale in seguito alla positività al Covid19 di un agente, è purtroppo salito a quattro il numero dei vigili urbani contagiati. Stanno bene e le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione” afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.