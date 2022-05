Covid19 Sicilia , 2.370 i nuovi casi, 4.102 i guariti, 14 i morti, in calo i positivi e ricoverati

Ignazio Marchese di

14/05/2022

Sono 23.70 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.877 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.703. Il tasso di positività sale al 15%, ieri era al 13,4%. Le vittime, i guariti, gli attuali positivi La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 95.434 con un decremento di 1.449 casi. I guariti sono 4.102 mentre le vittime sono 14 portano il totale dei decessi a 10.763. La situazione negli ospedali Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 686, 12 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 36 lo stesso dato di ieri. La situazione nelle singole province A livello provinciale si registrano a Palermo 549 casi, Catania 597, Messina 312, Siracusa 294, Trapani 199, Ragusa 213, Caltanissetta 157, Agrigento 290, Enna 56. Covid: Iss, giù casi e ricoveri, lieve aumento dei decessi Nel corso dell’ultima settimana il numero di casi Covid segnalati in Italia e il numero di ospedalizzazioni risultano in diminuzione, sono stabili i ricoveri in terapia intensiva e in leggero aumento i decessi. Continua inoltre a diminuire l’incidenza settimanale dei contagi a livello nazionale. Emerge dal report esteso settimanale dell’Iss su Covid-19. I decessi sono relativi ai casi registrati circa un mese fa, quando la curva saliva, e questo spiega l’attuale lieve aumento. Il report esteso rileva inoltre come l’incidenza sia in diminuzione a 14 giorni in tutte le fasce d’età. Nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.203 per 100.000 abitanti, mentre nella fascia di età 20-29 anni si registra il valore più basso, pari a 963 casi per 100.000 abitanti. Covid:Iss, stabili al 18% casi età scolare,43% tra 12-19enni E’ stabile rispetto alla settimana precedente la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare (19%) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana, il 18% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 39% nella fascia d’età 5-11 anni, il 43% nella fascia 12-19 anni. Emerge dal Report esteso settimanale dell’Iss su Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità 3.800.458 casi di Covid nella popolazione 0-19 anni, di cui 18.181 ospedalizzati, 402 ricoverati in terapia intensiva e 56 deceduti. Covid: Iss, tasso mortalità non vaccinati 7 volte più alto Il tasso di mortalità relativo alla popolazione over 12 anni, nel periodo 18/03/2022-17/04/2022, per i non vaccinati (34 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (8 decessi per 100.000) e circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (5 decessi per 100.000). Emerge dal Report esteso settimanale dell’Iss su Covid-19. Il tasso di ricoveri in intensiva, invece, per i non vaccinati è circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster.

Sono 23.70 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.877 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.703. Il tasso di positività sale al 15%, ieri era al 13,4%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 95.434 con un decremento di 1.449 casi. I guariti sono 4.102 mentre le vittime sono 14 portano il totale dei decessi a 10.763.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 686, 12 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 36 lo stesso dato di ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 549 casi, Catania 597, Messina 312, Siracusa 294, Trapani 199, Ragusa 213, Caltanissetta 157, Agrigento 290, Enna 56.

Covid: Iss, giù casi e ricoveri, lieve aumento dei decessi

Nel corso dell’ultima settimana il numero di casi Covid segnalati in Italia e il numero di ospedalizzazioni risultano in diminuzione, sono stabili i ricoveri in terapia intensiva e in leggero aumento i decessi. Continua inoltre a diminuire l’incidenza settimanale dei contagi a livello nazionale. Emerge dal report esteso settimanale dell’Iss su Covid-19. I decessi sono relativi ai casi registrati circa un mese fa, quando la curva saliva, e questo spiega l’attuale lieve aumento.

Il report esteso rileva inoltre come l’incidenza sia in diminuzione a 14 giorni in tutte le fasce d’età. Nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.203 per 100.000 abitanti, mentre nella fascia di età 20-29 anni si registra il valore più basso, pari a 963 casi per 100.000 abitanti.

Covid:Iss, stabili al 18% casi età scolare,43% tra 12-19enni

E’ stabile rispetto alla settimana precedente la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare (19%) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana, il 18% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 39% nella fascia d’età 5-11 anni, il 43% nella fascia 12-19 anni. Emerge dal Report esteso settimanale dell’Iss su Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità 3.800.458 casi di Covid nella popolazione 0-19 anni, di cui 18.181 ospedalizzati, 402 ricoverati in terapia intensiva e 56 deceduti.

Covid: Iss, tasso mortalità non vaccinati 7 volte più alto

Il tasso di mortalità relativo alla popolazione over 12 anni, nel periodo 18/03/2022-17/04/2022, per i non vaccinati (34 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (8 decessi per 100.000) e circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (5 decessi per 100.000). Emerge dal Report esteso settimanale dell’Iss su Covid-19. Il tasso di ricoveri in intensiva, invece, per i non vaccinati è circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster.