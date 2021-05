Sono 734 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.474 tamponi processati, con una incidenza quasi del 5,1% per effetto della solo parziale risalita del numero dei tamponi rispetto a ieri anche se restano comunque pochi rispetto alla media della settimana. La Regione, nonostante la diminuzione del contagio, però è seconda per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 20 e portano il totale a 5.443. Il numero degli attuali positivi è di 24.955 con un aumento di 174 casi. I guariti oggi sono 540.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.338, 27 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, 3 in meno rispetto al report precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa Palermo con 445 nuovi casi seguita da Catania con 99, poi da Messina con 61, Siracusa 35, Caltanissetta 31, Ragusa 28, Trapani 25, Agrigento ed Enna 2 per ciascuna provincia.

La Sicilia verso il milione e mezzo di vaccini inoculati

Intanto oggi la Sicilia supera il milione e mezzo di dosi di vaccino inoculate dall’inizio della campagna grazie anche agli open day e alle open week-end iniziative che hanno contribuito all’incremento grazie alla cancellazione dell’obbligo di prenotazione. In Sicilia, fa sapere la Regione, l’Open weekend per le fasce over 60 e per i soggetti a “elevata fragilità” segna un nuovo mini record vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato primo maggio, su un totale di 65.118 prime dosi somministrate in Sicilia, il 66,52% (43.319) hanno riguardato persone, rientranti nei target attuali della campagna vaccinale, che hanno deciso di aderire all’Open day, dunque senza prenotazione.

Nel target 60-69, i soggetti senza prenotazione sono stati il 63,67% (13.518 su 21.230).

Nella fascia 70-79 anni, il 55,36% (10.820 su 19.544) di coloro che hanno ricevuto la prima dose dal 29 aprile al primo maggio lo ha fatto aderendo all’Open day.

E ancora in quella over 80 la percentuale senza prenotazione è stata pari al 73,77% (5.243 su 7.107) del totale di coloro che hanno ricevuto la prima dose in questa fascia d’età nel fine settimana. Nell’arco dei tre giorni le somministrazioni complessive, tra prime e seconde dosi, sono state 90.554.