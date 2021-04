Sono 940 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.762 tamponi processati, con una incidenza del 3,2%, ben due punti in meno rispetto a ieri. La Regione oggi scende di nuovo al quarto posto per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 33 e portano il totale a 5.338. Il numero degli attuali positivi è di 26.085 con una diminuzione di 6 casi. I guariti oggi sono 913.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.422, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 168, anche in questo caso 6 in meno rispetto al report precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Palermo con 349 nuovi casi, poi Catania con 204, Messina 71, Siracusa 71, Caltanissetta 52, Trapani 55, Ragusa 44, Agrigento 84, Enna 10.

Palermo verso la conferma della zona rossa

La città di Palermo e la sua area metropolitana verso la proroga della zona rossa in base ai dati anche se oggi c’è una contrazione che potrebbe evitarlo. La scelta sarà assunta fra stasera e domani ma già è in partenza una lettera dell’amministrazione comunale che chiede di prolungare le misure restrittive. Una lettera che fa il paio con l’ennesimo video appello del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la nuova impennata di contagio registrata nell’ultimo bollettino.

La provincia di Palermo in testa al contagio

Il dato è evidente fino a ieri quando l’intera provincia di Palermo denunciava un nuovo forte incremento ma la decisione sulla prosecuzione della zona rossa non è così scontata come potrebbe sembrare. L’elaborazione dei dati da parte della protezione Civile, infatti, parla, nella settimana fra il 20 e il 26 aprile, di 2738 positivi nella Città Metropolitana di Palermo e un rapporto che scende a 225,48 positivi ogni 100mila abitanti, ben al di sotto dei 250 stabiliti per legge per far scattare la zona rossa. Ma l’analisi deve essere fatta sui singoli comuni. Attualmente in zona rossa c’è la città di Palermo e 22 comuni del comprensorio