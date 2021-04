Sono 980 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.150 tamponi processati, con una incidenza del 3,2%, identico a ieri. La Regione oggi scende ulteriormente e adesso si trova al sesto posto per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 30 e portano il totale a 5.368. Il numero degli attuali positivi è di 25.372 con una diminuzione di 713 casi. I guariti oggi sono 1663.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.394, 28 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 172, 4 in più rispetto al report precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Catania con 441 casi seguita da Palermo che crolla a 184 nuovi casi, poi Agrigento 90, Ragusa 82, Caltanissetta 68, Messina 50, Siracusa 33, Trapani 25, Enna 7.

E intanto crescono i nuovi poveri

E intanto la pandemia fa crescere i nuovi poverie il governo Musumeci ha destinato 17 milioni di euro per aiutare gli indigenti e le famiglie ancor più in difficoltà economica anche in conseguenza dell’emergenza Covid19.

Interessati i 55 distretti socio sanitari dell’Isola

In particolare, i distretti socio sanitari dell’Isola utilizzeranno queste risorse, sia per la gestione di servizi rivolti alla grave marginalità adulta che per la lotta all’esclusione sociale, garantendo il mantenimento dei servizi di base ed essenziali alle persone senza fissa dimora in atto gestiti in forma diretta dai servizi sociali dei comuni o da enti del volontariato che operano nel territorio da almeno 5 anni.

Vaccini, piano anti code

Troppo code, con il conseguente rischio di assembramenti, davanti agli sportelli del distretto sanitario di Siracusa, ricavato nell’area dell’ospedale Rizza. Lunghe attese perché gli utenti possano essere riconosciuti come pazienti fragili e sottoporsi così ai vaccini, che ormai avvengono senza prenotazione per questa categoria e per tutti i cittadini con più di 60 anni.

“Basta un certificato medico”

La direzione generale dell’Asp di Siracusa ha emesso delle nuove disposizioni, infatti per i cosiddetti fragili basterà presentarsi all’Hub di via Nino Bixio con in mano un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute. “La Direzione del Dipartimento ADISS sta provvedendo ad informare i medici di medicina generale e i coordinatori dei centri vaccinali di tale opportunità come da disposizioni regionali” spiegano i vertici dell’azienda sanitaria.