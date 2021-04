Scade alla mezzanotte di oggi l’ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci che dispone la zona rossa a Palermo e in 22 comuni della provincia. Parimenti ci sono altri tre comuni in aree diverse della Sicilia che si trovano nella medesima condizione di scadenza dei provvedimenti.

Orlando vuole ancora la zona rossa

A spingere per la proroga della zona rossa nel capoluogo è il sindaco Leoluca Orlando. Nonostante i dati non siano omogenei e non facciano scattare automaticamente un simile provvedimento il primo cittadino è fortemente convinto dell’esigenza di misure stringenti ed anzi lamenta la poca efficacia di quelle in corso ormai da tempo.

“Mi auguro – ha detto il sindaco questa mattina intervenendo su Radio Capital alla trasmissione Breakfast Club – che si faccia una scelta che tenga in conto in maniera seria, senza bluff e confusione, l’adozione delle misure più rigorose possibili in base all’andamento dei dati epidemiologici e soprattutto alla tenuta delle strutture ospedaliere. Ma lo ripeto, i cittadini facciano la propria parte”.

Polemiche sul video del sindaco

Non se la prende con i commercianti e i ristoratori, il sindaco, ma con i palermitani incoscienti e difende il suo video shock nel quale ha definito la situazione ‘la vigilia di una strage’.

Ma cosa accadrà stasera non è affatto scontati. I dati disponibili, riguardanti l’intera Città Metropolitana, non giustificano una nuova zona rossa

I dati aggiornati a ieri sera

In base ai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed elaborati dall’Ufficio statistica del Comune, nell’intera provincia di Palermo oggi si sono registrati 349 nuovi positivi (ieri 584); in tutta la regione 940 (ieri 1069).

Nella settimana dal 21 al 27 aprile i nuovi positivi nella Città Metropolitana sono 2656, e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 218,73 (ieri, con riferimento alla settimana dal 20 al 26 aprile, i nuovi positivi erano 2738 e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti 225,48).

Una decisione tutt’altro che scontata

Bisognerà valutare i dati di oggi e differenziare la situazione dei singoli comuni e stasera sapremo se sarà ancora zona rossa. E se non lo sarà c’è comunque da aspettarsi restrizioni su base comunale con ordinanza sindacale.