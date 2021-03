SI ABBASSA L'ETÀ MEDIA DEI RICOVERATI

Covid19 Sicilia, 751 nuovi contagi ma tornano a scendere i positivi totali

Positiva al virus anche una bimba di un anno trasferita al “Di Cristina” di Palermo

Impennata di contagi da Covid19 nella zona rossa di Caltanissetta

“Stasera firmo l’ordinanza per 4 comuni che entreranno in zona rossa e probabilmente il provvedimento sarà poi adottato anche per altri comuni”. Lo ha annunciato durante i lavori all’Ars il governatore Nello Musumeci. Lo scorso 15 marzo il presidente della Regione Siciliana aveva istituito due zone rosse del contagio da Covid19: Caltanissetta e Palma di Montechiaro, centro quest’ultimo in provincia di Agrigento. L’ordinanza era entrata in vigore il 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo.

Sette persone ricoverate in poche ore a Caltanissetta

Ed è davvero un’impennata di contagi nella zona rossa di Caltanissetta. Sono stati 24 i pazienti nisseni ricoverati per Covid-19 in 5 giorni. Domenica sono stati ricoverati all’ospedale Sant’Elia 5 nisseni e già 2 ieri. Al pronto soccorso infettivologico è arrivata ieri anche una bimba di un anno positiva. E’ stata portata in ospedale per crisi epilettiche, probabilmente dovute alla febbre e subito ne è stato disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo.

Si abbassa l’età media dei pazienti ricoverati

“Sicuramente a Caltanissetta si è registrata un’impennata dei contagi – dice il primario di Malattie Infettive, Giovanni Mazzola – con un maggior numero di ricoveri sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva. In questo momento si registra anche una pressione sul pronto soccorso infettivologico. Sto riscontrando l’abbassamento dell’età media dei pazienti ricoverati. Al momento il più giovane ha 17 anni e ha un polmonite lieve. Rispetto alla media dei mesi precedenti abbiamo molte più persone con polmonite severa in alti flussi di ossigeno. E la stiamo riscontrando anche tra pazienti tra i 50 e i 60 anni”.