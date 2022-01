lo annuncia la presidente dell'associazione milena mangalaviti

Il contagio da Covid19 non risparmia neanche il mondo dello spettacolo. La presidente dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, Milena Mangalaviti, annuncia il rinvio dell’apertura della 89° stagione concertistica.

Divieti sugli spostamenti per artisti internazionali

Dichiara la presidente: “È un periodo in cui il numero dei contagi è considerevolmente aumentato, molte sono le persone positive al covid in isolamento, e tante altre in isolamento volontario per aver avuto contatti con positivi.

Inoltre alcuni Paesi dai quali provengono i nostri artisti di livello internazionale hanno ristabilito regole, e talvolta divieti, sugli spostamenti”.

89° stagione concertistica rinviata a febbraio

“Abbiamo per questo ritenuto opportuno rinviare a febbraio l’avvio della nostra 89° stagione concertistica.

Siamo sicuri che i nostri Amici, vecchi e nuovi abbonati e tutto il nostro pubblico, condividano la nostra scelta.

Ci sentiamo in dovere di posticipare l’avvio della stagione per fare in modo che un numero maggiore di spettatori possa godere dei concerti degli artisti prestigiosi presenti nel nostro cartellone”.

Garantiti i concerti originariamente previsti per gennaio

Conclude Mangalaviti: “Ci teniamo a sottolineare che tutti i concerti previsti nei mesi di gennaio 2022 saranno comunque garantiti all’interno della stagione, che si svolgerà dunque da febbraio.

Le date di febbraio, marzo, aprile e maggio resteranno immutate, a queste si aggiungeranno le nuove date dei concerti da recuperare, pertanto la nostra campagna abbonamenti continuerà con i dovuti aggiornamenti che vi comunicheremo a brevissimo. La decisione riguarda anche i concerti del nostro Progetto Scuola, anche questi saranno ricalendarizzati e comunicati tempestivamente”.

Variazioni date

Turno serale

Richard Galliano “Passion Galliano” 21 marzo 2022 ore 20,45

Turno pomeridiano

Ensemble Berlin

I Solisti dei Berliner Philharmoniker data da definire

L’Associazione Siciliana Amici della Musica

L’associazione Siciliana Amici della Musica, fondata nel 1925, da sempre attenta alla contemporaneità e all’evoluzione dello scenario musicale, propone al pubblico un cartellone in cui si alternano artisti e formazioni musicali di grande fama insieme ad alcuni giovanissimi talenti che si stanno imponendo nel concertismo internazionale.