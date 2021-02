Un dipendente comunale assegnato alla VII circoscrizione, quella di Pallavacino, è risultato positivo al Covid19 e per questo motivo è stata disposta la chiusura degli uffici della settima circoscrizione e della annessa postazione decentrata Pallavicino, in via Eleonora Duse 31.

Chiusura e sanificazione

Il protocollo di sanificazione è ormai consolidato visto che i casi di positività fra i dipendenti comunali di vari ordini e gradi si sono ripetuti molte volte in postazioni decentrate, assessoratiu, servizimcomunali e perfino negli impianti sportivi

Le comunicazioni ufficiali

“A seguito della comunicazione di un caso di positività al Covid 19 – spiega il consigliere comunale di settima circoscrizione Ferdinando Cusimano – di un dipendente assegnato, con mansioni di consegna corrispondenza, alla settima circoscrizione, con sede in via Eleonora Duse 31 si è disposta in via cautelativa la chiusura della struttura comunale per la igienizzazione e sanificazione dei locali della circoscrizione e della annessa postazione decentrata” .

Il personale della settima circoscrizione e della postazione decentrata Pallavicino è pertanto posto in lavoro agile fino a nuova comunicazione. I cittadini prenotati saranno successivamente contattati per riprogrammare gli appuntamenti. La Reset è stata invitata ad effettuare, con la dovuta urgenza , la sanificazione dei locali di via Eleonora Duse”.

“Già sabato scorso ho contattato l’Assessore al ramo Giovanna Marano – dice in una nota il Vicepresidente della VII circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino – affinché fosse attivato immediatamente il protocollo Asp con i relativi provvedimenti a tutela dei dipendenti e dei Cittadini. Pertanto, con effetto immediato annuncio che gli uffici della VII Circoscrizione di Palermo e della annessa Postazione Decentrata Pallavicino, siti in via Eleonora Duse n. 31 resteranno chiusi fino a nuova comunicazione per procedere alla sanificazione”.

“Faccio inoltre presente che le attività indifferibili potranno essere svolte, a seconda della natura della richiesta, dalle altre Circoscrizioni e Postazioni Decentrate presenti nel territorio cittadino, ovvero dall’anagrafe o dallo Stato Civile” conclude Cosentino fornendo notizie utili ai cittadini e ribadendo la comunicaizone già fatta anche da Cusimano nei medesimi termini