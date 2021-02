Sono 543 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.730 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,4%, in leggera risalita rispetto a ieri

I nuovi contagi

La regione è adesso decima nel contagio giornaliero. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.824. Il totale degli attualmente positivi è 34.970, con una diminuzione di 337 casi rispetto a ieri. I guariti sono 860.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.211; ovvero 13 in meno rispetto a ieri e diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 168, uno in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede tornare in testa al contagio Catania con 197 casi, Palermo ne conta 132, Messina 67, Siracusa 38, Agrigento 31, Caltanissetta 29, Ragusa 27, Trapani 13, Enna 9.

Via libera da lunedì alla zona gialla

Via libera da lunedì in Sicilia alla zona gialla. In attesa che scada l’ordinanza che impone la zona arancione nell’isola cosa che accadrà proprio lunedì e visto che il Ministro della Salute ha scelto di non emanare una nuova ordinanza riguardante la Sicilia ma limitarsi a non prorogare la zona arancione in scadenza ieri sera è stato il Presidente della Regione Nello Musumeci a firmare una propria ordinanza che di fatto ha lo scopo di abrogare le sue precedenti disposizioni che sarebbero scadute alla mezzanotte di lunedì e dunque avrebbero fatto slittare ulteriormente la zona gialla.

L’ordinanza di Musumeci valida fino al 28 febbraio

“Da lunedì mattina la Sicilia sarà “zona gialla” conferma il governatore in una breve nota che accompagna il testo dell’ordinanza in 7 pagine, solo due e mezze delle quali contenenti disposizioni. “Ho firmato l’ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio “basso”: siamo la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia!” dice con soddisfazione Musumeci spiegando la sua virata verso il giallo.

I confini regionali restano chiusi

Intanto restano chiuse le Regioni. Roma ha prorogato fino al 22 febbraio queste disposizioni anche per le zone in area gialla e Musumeci ha ribadito le regole del tampone o della quaratena di dieci giorni per chi entra in Sicilia derogando, però, per chi oltre a fare il pendolare, sia uscito dall’isola per rientrare entro 4 giorni. Resta la registrazione sul portale Siciliacoronavirus.it dove si può anche registrare l’esito di un tampone fatto nelle quarantottoore antecenedenti l’arrivo.

Le misure per la attività commerciali

Replicate anche le misure di distanziamento, i contapersone nei negozi e così via. Tutto da lunedì, però, al momento restiamo in zona arancione per tutto oggi e per tutto domani