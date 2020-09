Proseguono i controlli in ospedale

Salgono a quattro le pazienti positive all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Dopo le tre donne ricoverate nel reparto di Neurochirurgia nella stessa stanza della donna morta sabato scorso un’altra paziente nel reparto di Cardiologia venuta a contatto con la stessa donna è risultata positiva.

La donna morta di 72 anni era ricoverata dai primi di settembre. Era entrata con tampone positivo negativo, poi dopo che è deceduta ed è stato eseguito un espianto delle cornee il tampone era positivo.

La donna è stata ricoverata in Neurochirurgia, Neurorianimazione, in Cardiologia. Nel periodo in cui è stata ricoverata è stata portata in radiologia per eseguire diversi esami.

Adesso dopo le tre pazienti positive che si trovavano con lei in stanza una quarta in cardiologia è risultata positiva, a

Lo comunica l’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello a seguito “delle attività di verifica poste in essere dopo il riscontro di positività al tampone Sars CoV2 sulla salma” di una “paziente deceduta nei giorni scorsi”. “Sono in corso le attività di trasferimento della paziente e di nuova sanificazione”, aggiunge l’azienda ospedaliera.