Covid19 e zone rosse siciliane, sindacati confederali chiedono a Regione interventi a sostegno di famiglie e imprese

Redazione di

20/10/2020

Interventi economici a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese delle “zone rosse” : è quello che chiedono Cgil, Cisl e Uil siciliane al governo regionale. “Queste comunità – scrivono i segretari generali Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone in una nota inviata al presidente della regione e agli assessori all’economia, alla famiglia e alle autonomie locali – non possono essere lasciate sole ad affrontare le emergenze economiche e sociali che inevitabilmente vanno ad aprirsi e che si aggiungono ai problemi di ordine sanitario. E’ necessario intervenire subito – sottolineano- assicurando supporto economico specie per quelle attività che risulteranno maggiormente colpite”. Contatti informali sono già in corso tra i sindacati e gli assessori all’economia e al lavoro sulla questione che, per Cgil Cisl e Uil va affrontata convocando urgentemente un confronto con il coinvolgimento degli amministratori delle comunità interessate (le zone rosse sono attualmente 4 in Sicilia), “per individuare le opportune misure da adottare”. Le zone rosse al momento nell’Isola sono a Galati Mamertino, Montemaggiore Belsito, Sambuca di Sicilia e Randazzo. Intanto non si arresta il contagio da Covid19 in Sicilia. Secondo l’ultimo report, risalente a ieri pomeriggio, sono 362 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.019 gli attuali positivi e passano a 593 i ricoverati in ospedale con un incremento di 30 ricoveri rispetto al giorno precedente. Di questi 72 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 521 i ricoveri in regime ordinario, 28 in più rispetto al giorno prima. Sono 6.426 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 3252. Anche ieri si sono registrate nuove vittime, sono 3 i decessi che portano il totale a 368. I decessi sono stati registrati a Catania, Palermo e Caltanissetta. I guariti sono 130. Sul fronte della distribuzione territoriale sono 170 i nuovi casi a Palermo, che rimane la provincia più colpita; 85 a Catania; 27 a Caltanissetta; 24 a Siracusa; 24 a Enna; 22 a Ragusa; 7 a Messina; 3 a Trapani mentre nessun nuovo caso si registra ad Agrigento.

