Il sindaco “Tutti vaccinati, sintomi lievi”

Il Covid19 arriva ad Ustica, piccola isola nel Tirreno ad un’ora e mezzo di aliscafo da Palermo. Negli ultimi giorni come conferma il sindaco Salvatore Militello ci sono stati una decina di casi positivi.

“Per fortuna siamo tutti vaccinati – dice il primo cittadino – e i sintomi dei miei concittadini positivi al virus sono lievi. Eravamo rimasti immuni per due anni, ma credo che ci siano ormai un allentamento delle precauzioni. Molti miei concittadini si recano a Palermo e negli altri centri della Sicilia e i contagi sono fisiologici. Fino adesso non avevamo avuto neppure un caso. Chiedo ai miei concittadini di mantenere sempre alta l’attenzione e nei luoghi molto affollati di indossare la mascherina”.

Il Covid19 colpisce anche Linosa

Il Covid è arrivato anche nell’isola di Linosa. Dopo due anni dall’inizio della pandemia, durante i quali tutti gli isolani della più piccola delle Pelagie sono stati indenni dal contagio, solo ieri sono risultati positivi al virus tre abitanti.

Una donna sarebbe stata contagiata durante una trasferta a Lampedusa e ha portato il Coronavirus anche a Linosa che era l’unica realtà, dell’Agrigentino rimasta, fino ad ora, senza contagi.

In Sicilia calono i positivi

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi al covid19 in Sicilia sono 30.104, il 9,8% in meno rispetto alla settimana precedente. E’ però risalito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 15,0% al 16,0%. I dati sono stai resi noti dal dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 3,9%, passando da 230.745 a 221.771, quindi 8.974 in meno rispetto alla settimana precedente.

Isolamenti e ricoverati

Le persone in isolamento domiciliare sono 220.822, 8.802 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 949, di cui 63 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 172 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 10 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati inoltre 37 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 19,4% in più rispetto ai 31 della settimana precedente). Il numero dei guariti (583.196) è cresciuto di 38.999 unità. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 71,6% (69,4% domenica scorsa).