La convenzione

Sinergia tra la Fondazione Giglio e l’azienda Villa Sofia-Cervello

Giovanni Albano: “Una guerra da combattere assieme”

A breve saranno attivati 14 posti letto Covid al Policlinico e altri 20 al Cervello

La Fondazione Giglio di Cefalù si accorda con l’azienda Villa Sofia-Cervello per mandare il personale sanitario all’ospedale palermitano “Vincenzo Cervello” che al momento si trova in difficoltà sul fronte della pandemia da Covid-19 in città e nella sua provincia.

Lo conferma Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio della cittadina normanna che dice: “Saremo coinvolti con una convenzione interaziendale che faremo con l’azienda Villa Sofia – Cervello di Palermo per fornire il nostro personale sanitario da mandare all’ospedale Cervello che è quello al momento più esposto sul fronte dell’emergenza Covid a Palermo e provincia”.

“Se questa è guerra, la combattiamo assieme”

Albano continua sottolineando l’importanza una sinergia contro la pandemia. “Se questa è una guerra dobbiamo combatterla tutti assieme – aggiunge – e quindi abbiamo dato la disponibilità in questa fase di emergenza a rendere disponibili i nostri medici, specializzati in malattie infettive e pneumologia, ma anche altri specialisti, inoltre infermieri e operatori sociosanitari, in modo da attivare altri posti letto. Purtroppo, la carenza riguarda il personale medico e sanitario. Questo sarà il contributo che daremo come Fondazione Giglio”.

Saranno attivati altri posti letto

Nel pomeriggio, anche Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell’osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana, durante la sua audizione in commissione sanità all’Ars aveva accennato alla collaborazione per l’attivazione di nuovi posti letto dicendo: “Stiamo pensando di coinvolgere anche l’ospedale di Cefalù”.

Nei prossimi giorni, dovrebbero, infatti, essere attivati ulteriori 14 posti letto Covid al Policlinico di Palermo e altri 20 proprio al “Cervello”.

Nei giorni scorsi l’accordo tra Giglio e Gemelli

La scorsa settimana si è registrato l’accordo tra la Fondazione Gemelli e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs per potenziare l’ospedale di Cefalù e qualificare ulteriormente l’offerta del nosocomio siciliano ampliando le prestazioni per lo “sviluppo di un centro di eccellenza nell’ambito della ricerca e dell’alta formazione a prevalente orientamento oncologico”.