Stop alle deroghe delle Regioni: le discoteche dovranno chiudere. E sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop. E’ quanto deciso dal Governo dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni.

Le Regioni dovranno, dunque,m adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso che recita: “restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”.

La conferma è arrivata in serata ma la tendenza era chiara già da questa mattina. Anche il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nei giorni scorsi aveva ipotizzato la “chiusura dopo Ferragosto in tutte le Regioni”. Ed i dati quotidiani dei contagi in continua crescita spingono verso altri stop.

Non basta. Il governo ha deciso di mettere anche la ascherina alla movida. Dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori. “Diamo un segnale al paese che bisogna tenere alta l’attenzione”, ha detto il ministro Speranza secondo quanto si apprende.

Ma dalla Sicilia l’assessore Razza non ci sta a far passare le Regioni come le responsabili dell’attuale situazione “Se non fosse stato per le Regioni che hanno scritto le linee guida sulle attività produttive, oggi la crisi economica avrebbe ridotto l’Italia alla povertà. Quindi facciano meno i fenomeni, perché non è mai esistita alcuna decisione che il governo non abbia recepito nei propri Dpcm, anche le linee guida sulle discoteche. In Sicilia abbiamo adottato le misure più restrittive in vista del ferragosto” dice l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza. “Semmai si chieda lo Stato se ha messo i prefetti nelle condizioni di personale per assicurare l’effettività dei propri Dpcm – aggiunge – Questo scaricabarile sulle Regioni, che gestiscono la sanità e che si stanno facendo carico di enormi sforzi, migranti compresi, non può più essere tollerato”.

Il Codacons, invece, presenterà domani una formale denuncia contro il Governo Italiano e i presidenti delle Regioni per concorso in epidemia colposa e attentato alla salute pubblica, in relazione alla .mancata chiusura delle discoteche. “Chiudere ora le discoteche quando tra luglio e agosto sono state organizzate centinaia di serate in tutta Italia vuol dire chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati”, sostiene il presidente del Codacons, Carlo Rienzi