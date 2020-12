Sono solo due le regioni con l’Rt Covid19 maggiore di 1: Molise (1.48) e Veneto (1.01). Le restanti sono tutte sotto il valore soglia di 1. La Basilicata ha il valore più basso in tutta Italia con un indice Rt di trasmissione del contagio a 0.66. E’ quanto risulta dall’aggiornamento dei Report settimanale del ministero della Salute e dell’Iss con i dati relativi alla settimana 30 novembre 6 dicembre, aggiornati al 9 dicembre.

Questo il quadro regione per regione. Abruzzo 0.82 Basilicata 0.66 Calabria 0.76 Campania 0.71 Emilia Romagna 0.88 Friuli Venezia Giulia 0.91 Lazio 0.82 Liguria 0.68 Lombardia 0.85 Marche 0.87 Molise 1.48 Provincia autonoma Bolzano 0.74 Piemonte 0.68 Provincia autonoma di Trento 0.89 Puglia 0.87 Sardegna 0.73 Sicilia 0.72 Toscana 0.81 Umbria 0.73 Valle d’Aosta 0.67 Veneto 1.01

Nonostante la discesa dell’indice di trasmissibilità del virus il rischio resta alto in almeno due regioni e moderato in 5 e complessivamente nel Paese la situazione non può essere considerata sotto controllo.

!”L’incidenza ancora troppo elevata e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mobilita’, oltre alla necessita’ di mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti” raccomanda l’Iss nel consueto monitoraggio settimanale.

Intanto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi ieri, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre.

Dal punto di vista epidemiologico, e seguendo le misure in vigore, invece l’Abruzzo andrà in Area Arancione

dal 13 dicembre. Il TAR regionale, infatti, ha sospeso l’ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l’Area Arancione. Il Tribunakle amministrativo ha, così, determinato il ritorno

dell’Abruzzo in Area Rossa fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro Speranza che avrà effetto dal 13

dicembre.