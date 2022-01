Ma scarseggiano anche antibiotici per bambini

Nelle farmacie siciliane comincia a scarseggiare la tachipirina. Con essa anche antibiotici per bambini e bombole d’ossigeno. Un effetto “collaterale” dell’impennata dei contagi da Covid19 nelle ultime settimane. A Palermo, a Messina ed in altri centri dell’isola la situazione è simile.

Tanti i disagi per i cittadini: iniziano a scarseggiare vari farmaci in città come l’azitromicina (antibiotico per la terapia ai pazienti adulti affetti da Covid19). Ma cominciano a scarseggiare anche antibiotici a sciroppi per bambini. Non mancano le segnalazioni dei pediatri sulla carenza di antibiotici per i più piccoli.

Scarseggiano anche le bombole d’ossigeno con i farmacisti che hanno difficoltà anche a reperirle dai fornitori abituali. In questi giorni, le farmacie sono state prese d’assalto per i tamponi al Covid19. Una situazione difficile per tutti ed a questa si è aggiunta anche la carenza di farmaci “da banco” che enfatizza una situazione per niente facile. L’invito dei professionisti è sempre quello di utilizzare tali farmaci se realmente necessario anche per evitarne un utilizzo improprio dettato, magari, più da suggestione che da reale bisogno.

Oggi poco più di 13mila casi nell’isola

Sono 13.048 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 62.875 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 13.231. Il tasso di positività scende al 20,7% ieri era 23,4%.

L’isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 41.050 casi, al secondo posto, la Campania con 27.034 casi, al terzo posto il Veneto con 19.811 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 18.631 casi, al quinto il Piemonte con 17.ò147 casi, al sesto la Toscana con 13.341 casi.

Gli attuali positivi sono 140.923 con un aumento di 11.610 casi. I guariti sono 1.413 mentre le vittime sono 25 e portano il totale dei decessi a 7.765. Sul fronte ospedaliero sono 1.441 ricoverati, con 55 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 165, 2 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 3.404 casi, Catania 3.300, Messina 1.111, Siracusa 1.441, Trapani 664, Ragusa 894, Caltanissetta 952, Agrigento 1.047, Enna, 235.