Collaboratore dell'ufficio di gabinetto

Un dipendente dell’ufficio del Gabinetto della Prefettura di Palermo è deceduto in ospedale a causa delle complicazioni causate dal Covid19. Il dipendente, come si legge sul Giornale di Sicilia, era un collaboratore dell’ufficio di gabinetto in servizio nella sede di via Cavour.

L’uomo si sarebbe contagiato all’interno degli uffici dove è stato scoperto un piccolo focolaio di Covid19. In tutto tre le persone contagiate e che erano risultate positive al tampone. La Prefettura ha garantito tutti i servizi e il personale è sottoposto ai test per permettere di lavorare in sicurezza.

Intanto la provincia di Palermo è la zona a più altro tasso di contagi secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Sono 512 i casi rilevati a Palermo ieri. Sono 1.871 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.470 tamponi effettuati; 40 i decessi, che portano il totale a 1055.

Con i nuovi casi salgono a 33.581 gli attuali positivi con un incremento di 1.479. Di questi 1.772 sono i ricoverati con un incremento solo di 4 rispetto a ieri: 1.532 in regime ordinario (4 in più) mentre restano 240 in terapia intensiva senza variazioni. In isolamento domiciliare sono 31.809. I guariti sono 352. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 512, Catania 441, Messina 264, Ragusa 192, Trapani 166.Agrigento 84, Siracusa 77, Caltanissetta 74, Enna 61.

Al fine di fronteggiare i contagi dovuti a assembramenti, continuano anche i controlli da parte delle forze dell’ordine. Sono state 39 le persone multate ieri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid. Una è stata denunciata. Sono i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale, coordinati dalla prefettura. Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme anti assembramento. Controllate 2380 persone e 417 attività commerciali. Dall’inizio del mese le persone multate sono 5572 e 17 denunciate, su oltre 36 mila controlli. Su 6.700 esercizi commerciali, ne sono stati multati 21, cinque quelli chiusi per 5 giorni.