Ma quanto è bella Palermo di notte? E quanto sono belli i suoi monumenti aperti nelle ore serali. Inizia oggi il festival RestArt che apre dalle 19 a mezzanotte 25 monumenti della città. Il fascino della notte sposa la bellezza dell’arte, la multiculturalità di una città scopre anche il suo lato ‘esoterico’. Luci e ombre, buio e speranza si incrociano riproducendo perfettamente Palermo con le sue luci e le sue ombre, con i suoi spazi bui e le sue luci di speranza.

Palermo, la bella addormentata, prova a ripartire in modo nuovo dopo una emergenza covid19 che non meritava. Che forse poteva evitare. Ma così è stato, così è. Allora bisogna rialzarsi inventando qualcosa di nuovo. E bisogna farlo in sicurezza e con semplicità perché di complicazioni siamo tutti ormai ‘saturi’ e il turista, quando arriverà, fosse anche di prossimità, vorrà rilassarsi non dover fronteggiare mille problemi

Ed ecco che la tecnologia, che in questi mesi abbiamo imparato ad apprezzare, viene incontro alla cultura: la bellezza antica si sposa col pragmatismo moderno. I due sposi a nozze sono RestArt e Wonder Cultura. Da una parte il Festival che ogni venerdì e sabato, a partire dal 3 luglio, permette di visitare i 25 siti palermitani (qui l’offerta culturale); dall’altra parte il sistema ideato da Digitrend per il settore culturale che consente agli organizzatori di mostre, eventi ed iniziative culturali in generale di operare in tutta sicurezza offrendo, direttamente sullo smartphone degli utenti, la presentazione dell’offerta culturale, visite, eventi o mostre, corredate da immagini, mappe ed informazioni di servizio utili ai singoli accessi.

Il sistema Wonder Cultura consente agli utenti di prenotare in modo del tutto autonomo, rispettando le distanze e garantendo un servizio contactless nel pieno ossequio delle norme di sicurezza di recente introduzione. All’utente basta scegliere con Wonder Cultura i siti o gli eventi ai quali è interessato, confermare la prenotazione ed acquistare il ticket di ingresso.

Gli utenti della manifestazione servita da Wonder Cultura ricevono in email il biglietto di ingresso a ciascun sito culturale prescelto singolarmente. Wonder Cultura è inoltre provvisto di un sistema di audio guida servita da assistente vocale. Sempre insieme al biglietto di ingresso, l’utente riceve dal sistema il collegamento all’audio guida che lo potrà accompagnare nella visita prenotata direttamente dal telefono

“Lavoriamo a questa soluzione da diverso tempo – dichiara Gianni Messina, project manager di Digitrend che ha ideato la soluzione – quando abbiamo rilevato le difficoltà di molti siti culturali nell’attivare servizi di biglietteria elettronica e sistemi di audio guida a costi contenuti. Oggi, inseguito alla crisi Covid 19, i bisogni sono ulteriormente cambiati ed abbiamo ritenuto di sostenere l’iniziativa degli Amici dei Musei Siciliani in questa estate particolare in cui occorre dare una spinta alla ripartenza del comparto culturale e turistico. Wonder Cultura – prosegue Gianni Messina – è parte di un progetto più ampio offerto al mercato da Digitrend che mira ad offrire anche alle piccole realtà imprenditoriali sistemi per l’e – commerce di prossimità a costi contenuti e ad elevati standard tecnologici”.

Ma Palermo è multiculturale nel suo Dna dunque questo matrimonio lo si può fare anche con tre, o più attori. E con cosa sposare tutto questo? Naturalmente con il cibo, l’altra eccellenza palermitana e siciliana. E così nasce ‘Le notti della bellezza’ e anche la Fipe Confcommercio Palermo dunque la federazione dei pubblici esercizi all’iniziativa che porta a tavola che si è nutrito di cultura e bellezza e nutre la mente di chi ha già nutrito lo stomaco con una collaborazione reciproca. In pratica tutti coloro che mostreranno il tagliando di ingresso a uno dei siti culturali di RestArt usufruiranno di uno sconto nei locali che sosterranno la manifestazione o, al contrario, ai clienti dei locali verrà offerto un coupon omaggio per accedere a uno dei siti di Restart. I locali che aderiscono all’iniziativa, anche fuori dal centro storico, esporranno in vetrina una locandina dell’evento. (qui i locali che aderiscono).

Ma il sistema Wonder non si ferma alla Cultura. Esistono applicazioni anche per il mondo del food come Wonder Menù. Altre utilità, altre semplificazioni, altre occasioni e soprattutto un altro strumento di ‘sicurezza’. E chissà quante ancora ce ne sono da’inventare’