I controlli dell'Asp

Sono tutti negativi i tamponi eseguiti tra orchestra e tecnici del Teatro Massimo di Palermo. I controlli sono scattati dopo che 17 coristi erano risultati positivi al Covid19.

Il contagio potrebbe essere avvenuto, attraverso una asintomatica, durante una prova delle donne del coro: sedici di loro sono state contagiate. Il primo effetto è la sospensione degli spettacoli in streaming dal vivo programmati nel fine settimana, un concerto e un balletto.

“La Fondazione è in stretto contatto con le strutture dell’Asp che sta collaborando in maniera molto fattiva per gestire la situazione nel migliore dei modi ed in massima sicurezza” , ha detto il sovrintendente Francesco Giambrone.