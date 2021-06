Intervento della Guardia di Finanza

Sequestrato dalla guardia di finanza un parco giochi a Mondello, borgata marinara di Palermo, per il mancato rispetto delle norme anti Covid19.

Nella struttura, che in base alle disposizioni doveva essere ancora chiusa, i militari del gruppo pronto impiego hanno trovato le luci accese, clienti e ragazzini che giocavano. Il gestore avrebbe anticipato l’apertura prevista per il 15 giugno.

Sono stati allontanate una decina di persone e multato il parco con una sanzione che va da 400 a 3000 euro e la chiusura per cinque giorni.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19.