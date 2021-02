Tanti palermitani hanno approfittato della giornata di sole hanno trascorso la domenica in spiaggia a Mondello.

Anche se in zona gialla è ancora in vigore l’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che impone il divieto di fermarsi lungo il litorale per cercare di limitare gli assembramenti nella borgata marinara.

Ordinanza che è stata prorogata fino all’8 marzo. Le forze dell’ordine e i rappresentanti della guardia costiera hanno tentano di limitare lo stazionamento e gli assembramenti che si sono registrati anche in piazza.