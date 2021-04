Indaga la polizia

Due palestre sono state prese di mira dai ladri a Palermo. Alcuni giovani sono entrati nei giorni scorsi nella Virgin Active di via Gioacchino Ventura, in zona Libertà, portando via cinque computer e 300 euro in contanti che erano custoditi in un cassetto.

L’impianto sportivo era finito sotto sequestro dopo un’inchiesta per alcuni presunti abusi edilizi, è temporaneamente chiuso per l’emergenza Covid.

L’altra palestra finita nel mirino dei ladri è la The Best di via Indro Montanelli, in zona Altarello. Qualcuno è riuscito ad entrare nella struttura e a rubare cinque panche utilizzate per gli allenamenti e un altro attrezzo. Su entrambi gli episodi indagano gli investigatori della polizia che hanno raccolto le denunce dei titolari di entrambe le attività e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.