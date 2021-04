Dalla Puglia a Palermo paziente covid19 grave

Sarà ricoverata all’Ismett

Trasferita con volo militare

Sarà ricoverata all’Ismett di Palermo una paziente pugliese di 37 anni, positiva al Covid19 e affetta da grave polmonite bilaterale, per la quale potrebbe essere eventualmente necessario il trattamento con Ecmo, l’ossigenazione extracorporea cuore-polmone. L’aereo dell’Aeronautica militare con a bordo la donna ha lasciato la base di Brindisi alle 13.15.

Trasferimento per saturazione dei posti

Il trasferimento in Sicilia si è reso necessario per la saturazione di adeguati posti letto di terapia intensiva negli ospedali pugliesi. Lo rende noto il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca.

Il trasporto è estremamente delicato e rischioso per le gravi condizioni in cui si trova la paziente. La scelta dell’Ismett viene fatta per la disponibilità della macchina Ecmo ma anche perché i posti in terapia intensiva ordinaria cominciano a scarseggiare un po’ ovunque a causa della nuova impennata dei contagi che si registra anche in Sicilia come in molte altre regioni. I contagi da Covid19 nell’ultima settimana nella regione mostrano un ulteriore peggioramento della situazione. I dati sono stati elaborati dalla protezione civile.

La crescita del contagio nell’ultima settimana

Nella settimana appena trascorsa i nuovi positivi sono stati 7.005, il 20,5% in più rispetto alla precedente. Non si superavano i 7000 nuovi positivi settimanali dallo scorso 24 gennaio.

Aumenta anche il numero degli attuali positivi, pari a 22.852, 5.852 in più. Così come sono in numero maggiore le persone in isolamento domiciliare: 21.725, 5.698 in più.

I ricoverati sono nuovamente sopra quota mille, esattamente 1.127, di cui 153 in terapia intensiva.

Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 154 unità, in terapia intensiva sono aumentati di 24.

Nella settimana le persone decedute sono state 114, il 25,5% in meno rispetto ai 153 della settimana precedente. Complessivamente le persone decedute sono 4.697.