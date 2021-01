Il lockdown di Natale e delle feste non è servito a nulla. Ma proprio a nulla in Sicilia, Dopo cinque settimane di frenata dell’epidemia da covid19 nell’isola la settimana di Capodanno segna una ripresa del contagio e dei ricoveri con un proccupante dato di crescita inatteso. Non si tratterebbe di terza ondata. La Sicilia è ancora nel pieno della seconda ondata e dopo aver rallentato sembra che il contagio sia ripartito.

L’analisi dei dati statistici elaborati dal Comune di Palermo sull’andamento dell’epidemia nell’isola lanciano segnali allarmanti. Emerge un generale peggioramento: rispetto alla settimana scorsa con un aumento dei positivi attivi, un aumento dei ricoverati, la crescita degli ingressi in terapia intensiva, un numero drammaticamente stabile di decessi mentre a diminuire è il numero dei guariti.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 6931. La percentuale di crescita dei positivi nella settimana è pari al 23%, in aumento rispetto al 17% della settimana precedente.

Alla fine della settimana il numero degli attuali positivi è 35591, con una crescita di 2424 soggetti rispetto alla settimana scorsa. E la crescita dell’epidemia non è soltato statistica. I ricoverati sono 1321, di cui 184 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana scorsa sono aumentati di 120 persone, dopo cinque settimane di calo. Si sono registrati 90 nuovi ingressi in terapia intensiva con un incremento che sfiora il 10% (+ 9,8% rispetto ai dati della settimana precedente). Proprio ild ato dei ricoveri è quello più rilevanti ai fini della valutaizone della fascia di attribuzione delle misure restruttive alle attività.

Il numero dei deceduti, pari a 2494, è aumentato di 196 persone rispetto alla settimana scorsa mentre il numero dei guariti (58462) è cresciuto di 4311 persone con una frenata rispetto agli ultimi dati. E per gli effetti del vaccino serviranno mesi

Per giovedì o venerdì è atteso il nuovo report Iss sulla base del quale saranno introdotti i nuovi parametri per assegnare i colori alle regioni